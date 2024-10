Óvjuk a hidegtől és a huzattól

A mikulásvirág, ami nálunk éppen a hideg, sötét, téli időszakban a lakás színfoltja, valójában egy trópusi növény, mexikói gyökerekkel. Származási helyén egész évben méteres bokrokban nő, enyhe időjárási körülmények között. Ezért nem meglepő, hogy nehezen viseli hazánk hűvös, sötét és csapadékos teleit. Éppen ezért ügyelni kell rá, hogy sose legyen 12 fok alatti hőmérsékleten, és óvjuk a huzatos helyektől is, mert már rövid idő alatt képes megfázni. Ha ez bekövetkezik, néhány napon belül elhullajtja leveleit. Érdemes erre már a vásárlás pillanatában is odafigyelni! Ne vegyünk olyan helyen mikulásvirágot, ahol azt kint, a hidegben, vagy az üzlet huzatos, bejárathoz közeli részén tartják, mert könnyen lehet, hogy ez a növény már megfázott, és hazaszállítása után egy-két nappal elveszti leveleit. Fontos az is, hogy alaposan becsomagolva vigyük magunkkal a virágostól, mert a hazaúton is huzatot kaphat. Otthonunkban érdemes először egy hűvösebb pontra helyeznünk, aminek hasonló a klímája, mint az üzletben volt, és lassan szoktassuk hozzá végleges pozíciójához. Keressünk ehhez egy huzatmentes pontot a lakásban, ahol a hőmérséklet 15-22 fok között van, és a felület sem hideg, amire helyezzük.

Megfelelő fényviszonyok

A mikulásvirág nem csak a meleget szereti, a fényigénye is igen magas. A sötétség olyan számára, mint a méreg, így szakértők szerint az üzletek sötét sarkaiban tartott növényt inkább ne vásároljuk meg. Otthonunkban télen akár direkt napsütésnek is kitehetjük növényünket, kifejezetten igényli a sok fényt.

Tartsuk távol a fűtőtesttől

A mikulásvirág kedveli a meleget, de nem a forróságot! Legjobban 18-20 fok közötti hőmérsékleten érzi magát. Éppen ezért ne helyezzük fűtőtest, kandalló vagy olyan sütő közelébe, amit gyakran használunk. Ha padlófűtésünk van, akkor pedig mindenképpen asztalra, vagy magasabb helyre tegyük, hogy távol legyen a direkt fűtéstől, ami kiszáríthatja. Fontos, hogy minél melegebb van, annál több vizet igényel majd a növény.