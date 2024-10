A PTE MIK az Erasmus+ projekt keretében dolgozott együtt a University of Burgos (Spanyolország), a Trinity College Dublin (Írország) és a DELFT University of Technology (Hollandia) egyetemekkel. Ez a kezdeményezés, hivatalos nevén Join-Rise (Joint Development of Innovative Blended Learning in STEM Curricula Based on SDGs), az alkalmazkodó, befogadó és fenntartható képzést, a felsőoktatás átalakítását tűzte ki célul az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak (UNSDGs) a tudományos-technológiai tudományágak (STEM) tanítási gyakorlatába való integrálásával. A Join-Rise projekt fő célja az volt, hogy olyan innovatív tananyagokat és forrásokat hozzon létre, amelyeket a természettudományos, technológiai, mérnöki és matematikai oktatók beépíthetnek a fenntarthatóságot fókuszba állító tantervükbe. Ehhez számos javaslattal elkészült a legjobb gyakorlatok kézikönyve.

A kézikönyv mellett a Join-Rise projekt egy virtuális tanulási platformot (VLP) is kifejlesztett, ez a diákoknak, oktatóknak és tananyagfejlesztőknek biztosít oktatási forrásokat, így az ENSZ által egyhangúlag elfogadott 17 fenntartható fejlődési célhoz kapcsolódó oktatóvideókat, kvízeket és interaktív tartalmakat. A https://join-rise.org oldalon kipróbálható tanulási modulok elvégzése után a hallgatóknak lehetőségük van társadalmi elkötelezettségről szóló bizonyítvány (CSC) megszerzésére, ami tovább ösztönzi a fenntarthatóság-központú oktatásban való részvételüket.