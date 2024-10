Három év börtönbüntetést kapott az a brit nő, aki apjának régi barátnőjéről készült intim fotókat osztott meg az interneten. De nem is akárhogy: egy roppant rövid távú kapcsolatokra építő weboldalra töltötte fel az exbarátnő képeit, és különböző szolgáltatásokat is társított mellé. Telefonszámnak az új férje számát adta meg. Elkapták, de a bíróság is megdöbbent azon, hogy semmilyen megbánást nem mutatott. Számunkra viszont intő jel lehet a példája, hogy az élményeinket inkább éljük meg rendesen ahelyett, hogy archiválnánk. Sőt, a legjobb az volna, ha a memóriánk rejtett zugaiból hívnánk elő életünk pikánsabb részeit. Mert ha nem ott vannak, akkor csak hisszük, hogy csak a miénk.