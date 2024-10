A SIÓ és az Országos Magyar Méhészeti Egyesület 2022-ben kötött, hosszú távú együttműködésének középpontjában a méhek megmentése áll. A hazai méhészek és gyümölcstermesztők munkája sajnos időről időre embert próbálóbb, ugyanis a világ beporzóállománya évek óta erősen csökken, ami a gyümölcstermesztésre is kihatással van. A felek éppen ezért évről évre olyan átfogó kampányokat dolgoznak ki, amelyek segítségével bárki könnyen tehet a hazai méhpopuláció egyre növekvő fogyatkozása ellen.

A SIÓ idei aktivitásának középpontjában a méhlegelők ültetése és a jövő generációjának edukációja áll. Ennek egyik elemeként a vállalat a tanévkezdéssel egy időben ötezer darab olyan virágmagkeverék-csomagot osztott ki az ország általános iskoláiban, amelyek méhlegelőként elültetve hatékonyan segíthetnek a beporzó rovaroknak.

– Már az első visszajelzések is boldogsággal töltöttek el bennünket. Az alsó tagozatos gyerekek ugyanis lelkesen ültették el a méhlegelők alapját – egyben a méhek táplálékát – jelentő virágok magvait iskolájuk udvarán, vagy éppen saját otthonukban, és ezt fényképekkel is dokumentálták. Büszkék lehetünk őszi akciónk sikerére, de bízunk benne, hogy ez a kezdeményezés szélesebb körben is támogatókra talál, és egyre többen – a gyerekek mellett felnőttek is – csatlakoznak hozzánk ebben a fontos ügyben” – mondta Mészáros Dezső, a Sió-Eckes Kft. ügyvezető igazgatója.

– Bár a szakmánkra nehezedő probléma elég összetett, az emberek mégis könnyen tehetnek a méhek védelme érdekében. Akár már a lakókörnyezetünkben elhelyezett balkonláda virágai is nagy segítséget nyújthatnak, de évente a kiskertben elültetett mézelő, kellő virágport biztosító fafélék szintén hasznosak lehetnek a beporzó rovarok számára. Ezt támogatja az iskolásoknak kiosztott magkeverékek is, amelyekből a beporzók számára nélkülözhetetlen virágok nőnek majd ki, és létesülhetnek méhlegelők országszerte. A sok ezer hazai méhész nevében bátran elmondhatom, hogy minden olyan apró kezdeményezésnek örülünk, amely a munkánkat segítheti, valamint a méhek és rajtuk keresztül a földi létünk fennmaradását szolgálhatja” – tette hozzá Bross Péter, az OMME elnöke.