– Életének jelentős pillanata volt, amikor tehetsége és a település iránti hűsége elismeréséül odaítélt díszpolgári cím átvételekor kezet szorított Pirka Mátyás polgármesterrel. Miben erősítik meg, s miként tartják karban az embert az ilyen fontos pillanatok?

– Különleges kitüntetés ez számomra, mert ahonnan elindultam, ahol gyerekkoromat töltöttem szüleimmel, a gyökereket jelenti. Az, hogy ennek a számomra meghatározó kisvárosnak lehetek a díszpolgára, büszkeség nekem, és tudom, hogy a szüleim is nagyon boldogok lettek volna, ha megérik – mondta Ivancsics Ilona.

– Gyakran megfordul most is gyermekkora színhelyén, hiszen barátok, ismerősök is hívják, de számos városi programon is fellépett. Most, hogy különös ünnepre szólt a nagybajomi meghívó, milyen események tolultak fel emlékezetében, míg Szentendréről ideért?

– Egészen kiskoromtól kezdve rendszeresen jártam versmondó versenyekre, ahol Nagybajomot képviseltem. A művelődési házban én voltam az ünnepségek ügyeletes műsorvezetője, szavalója, jártam néptáncra, kórusban énekeltem, és fontos helyszín volt a színjátszó kör, amit Dánffy Sándor kaposvári színművész vezetett. Emlékszem arra is, mennyire boldog voltam, amikor nyolcadikos diákként megnyertem a Gyergyai Albert Alapítvány első novellapályázatát.

Ivancsics Ilona büszke nagybajomi gyökereire

Fotó: MW

– Milyen volt kamaszkorában Ivancsicsék lánya, Csicsi? Már akkor is olyan szókimondó, önérzetes, mint amilyen most?

– Cserfes, vidám kislány voltam, nagyon szerettem a szabadban tölteni az időt. Emlékszem, sokat tollasoztunk a barátnőkkel, bicikliztünk, fürdőbe jártunk, aztán jött a diszkó korszak, de még focimeccseken is szurkoltunk. Élénk élet folyt a nagyközségben, és ez komoly közösségformáló erő. Persze vasárnap mindig ott ültem a katolikus templom első padjaiban, és eszembe jut az is, hogy a mise után milyen jólesett anyukám finom ebédje...

– A „vidékiség”, a falusi létforma jelentett-e hátrányt a színművészeti főiskolán s később a pályáján, vagy inkább identitáserősítő tényező maradt mindenkorra?

– Valójában nagyon messziről érkeztem én Budapestre a főiskolára. Semmit nem tudtam arról, mit jelent a színészképzés. Csupán egy jópofa ötletnek tűnt, hogy jelentkezzem, hiszen édesapám azt szerette volna, ha komoly foglalkozást választok, és tanár leszek. Sokat szorongtam az első években, kevésnek éreztem magam, és olyan voltam, mint a falusi kislány Pesten. Aztán a tanáraim, osztálytársaim bizalma megerősített, és talán az otthonról hozott természetességem, cserfességem közelebb vitt hozzájuk. Persze a színjátszást rajongva szerettem, és örültem, hogy a Jóisten kinyitotta ezt a kaput, ahol professzionális módon meg is tanulhatom. Az őszinteséget, a tisztességet, az egyenességet azonban otthonról hoztam magammal.