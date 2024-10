Másfél héttel ezelőtt számoltunk be arról, hogy Csurgó akkor még csak megválasztott, most már hivatalban lévő polgármestere, Ilia Csaba megbízta Ács Attilát, lássa el a jegyzői feladatokat a településen. A polgármester azért döntött így, mert a pályáztatási folyamat hosszú lett volna és nem akarta, hogy megálljon a hivatali munka. Ezt viszont nem tehette volna meg.

Ilia Csaba hiába bízta meg Ács Attilát a jegyzői feladatok ellátására Fotó: Csurgó város Facebook oldala

A Somogy Vármegyei Kormányhivatal megkeresésünkre azt közölte, a jogszabályok egyértelműen kimondják; a jegyzői munkakör betöltése pályázat útján, kinevezéssel, határozatlan időre történik. Egyéb más jogviszony nem létesíthető, így megbízási szerződéssel is a foglalkoztatás törvénysértő. Kiemelték, az újonnan megválasztott csurgói városvezetés jegyzői pozíciójára tett korábbi javaslatait, azok törvénysértő jellege miatt a kormányhivatal nem támogatta. – A csurgói közös önkormányzati hivatal esetében a jegyzői feladatok ellátása, valamint a szabályos működés azért is különösen fontos, mert további 7 település önkormányzati feladataiért és működéséért is felel – emelték ki.

Válaszukban azt is írták, abban az esetben, ha az adott önkormányzatnak nincs jegyzője és/vagy a jegyző helyettesítése sem biztosított a jogszabályban előírtaknak megfelelően, továbbá 60 napon belül nem neveznek ki jegyzőt, a hatályos jogszabályok alapján a jegyző kijelöléséről a kormányhivatal gondoskodik. Különösen indokolt esetben – ez vonatkozik Csurgóra is – el lehet tekinteni a 60 naptól. A kormányhivatalhoz már megérkezett a kérelem arról, hogy kit nevezzenek ki helyettesítő jegyzőnek.

Ki dönt a jegyző személyéről?

Csurgón – a Somogy Vármegyei Kormányhivatal közbenjárásával és felügyelete mellett – 2024. október 3-án a törvényes keretek között megtörtént az átadás-átvétel, ezáltal a 2024-es helyhatósági választás eredményének megfelelően az újonnan megválasztott polgármester megkezdheti a munkát, a jegyző kijelöléséről pedig a kérelem alapján Somogy Vármegye főispánja, Neszményi Zsolt rendelkezik, ezáltal biztosítható az önkormányzat szabályos működése. A Somogy Vármegyei Kormányhivatal, mint a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletét gyakorló hatóság, folyamatosan figyelemmel kíséri az önkormányzatok működését, és ha a törvényes működést érintő szabálytalanságot észlel, megteszi a szükséges lépéseket, hogy helyreállítsa a szabályos működést.