Családokat is behálózott az ál-gyógyító

A férfi áldozatai között nem csak gyanútlan, tehetős nők szerepelte, hiszen 2003-ban egy egész családot behálózott, akik rendszeresen részt vettek a vádlott foglalkozásain, s hamarosan bizalmi viszonyba is kerültek vele. Több ingatlanukat is a férfi rendelkezésére bocsátották a foglalkozások helyszíneként, továbbá jótékony célokra adományokat is átadtak a vádlottnak, sőt esetenként bevásároltak neki és még a nyaralását is finanszírozták. 2015-ben a vádlott azzal kereste meg az anyát, hogy nincs hol laknia.

Némi győzködés után a harmadrendű sértett – abban a hitben, hogy a férfinek nincs hova mennie – 10 millió forintot adott át neki.

A vádlottnak azonban ebben az időszakban összesen 8 ingatlana volt, az átvett pénzből végül még egy házat vásárolt, a jogi ügylet hátterét és valódi lényegét át nem látó nevelt lánya közreműködésével. A tízmillió forint kár végül az ingatlan tulajdonjogának a sértettre történő átruházásával megtérült.

Magára költötte a jótékony forintokat A vádlott „követői” körében a jótékonykodás fontosságát rendszeresen hangsúlyozta. Többször is adománygyűjtést kezdeményezett a közösségében rászoruló személyek javára, az így megszerzett összegeket azonban saját céljaira fordította. A vádlott ezzel 16 sértettnek 3 alkalommal összesen 414 ezer forintnyi kárt okozott.

Egy másik sértett családjával együtt 2003-ban ismerkedett meg a vádlottal. Tanításainak hatására erkölcsi kötelességének tartotta, hogy segítse a nehéz körülmények között élőket. A hamis tanító 2010-ben azzal kereste meg a férfit, hogy tudomása van valakiről, aki segítségre szorul. A sértett havi rendszerességgel kezdetben 60 ezer, majd 100 ezer forintot adott át e célból a vádlottnak, még azt követően is, miután a „tanító” közölte vele, hogy a támogatott elhunyt. 2017 szeptembere és 2018 májusa között a vádlott 900 ezer forintot csalt ki így a férfitól.

Nem nyitott ajtót a bárányának a hamis próféta 2018 nyarán több sértett tudomására jutott, hogy a vádlott kihasználta a köréje csoportosuló embereket, s ennek érdekében megpróbálták anyagilag elszámoltatni. Egy évvel később az egyik sértett nő (aki időközben elhunyt) és egy férfi ismerőse megpróbálták személyesen felvenni a kapcsolatot a vádlottal a lakóhelyén. A mester viszont nemes egyszerűséggel nem nyitott nekik ajtót, hanem autóval próbált elinalni a helyszínről, ami sikerült is neki.

A Zalaegerszegi Bíróságon ma tárgyalták az ügyet, a részletekkel hamarosan jelentkezünk.