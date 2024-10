– Nem is gondoltam, hogy ez ennyire nehéz! – kiáltott fel a bekötött szemű, fehér bottal botorkáló kisfiú a könyvtár előtt. A feladat pedig egyszerűnek tűnt: csak sétálnia kellett a járda speciálisan kialakított részén, talán ha 10 métert. Így, hogy nem látott, csak a megmaradt érzékeire támaszkodhatott, különösen nehéz lett a könnyűnek gondolt séta.

Jó szóval és érzékenységgel segíthetünk a gyengénlátóknak

– A Láthatatlan valóság elnevezésű programunkat sikerrel rendezzük meg már több mint tíz éve – mondta el kérdésünkre Nemesné Kiss Gabriella, a Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei egyesületének elnöke és az esemény főszervezője. – Egy kicsit szeretnénk megmutatni, milyen vakon, vagy akár szembetegséggel élni. Ezt minden időlátogató érdeklődő ki tudja próbálni speciális szemüvegeink segítségével, bele tudja magát képzelni a vakok vagy gyengénlátók helyzetébe. A másik dolog amiért itt vagyunk, hogy október 15 a fehér bot napja, ezért is szeretnénk felhívni a figyelmet a perifériára szorult látássérültekre, hogy nekik is legyen segítségük, és támogassuk őket is. Tehát a fő cél nem változott az évek alatt: a szemléletformálás a legfontosabb feladatunk most is.