Lapoztak a Balatonnál! Mondjuk éppen ideje volt, hiszen hosszú évtizedeken keresztül tudományosan vagy éppen műkedvelő módon sokan próbálkoztak a nyári balatoni szezon meghosszabbításával. Ma már pontosan látjuk, hogy mindez bizony hiábavaló erőfeszítés volt, bár tagadhatatlan, hogy a nagy globális felmelegedés sokáig még hitegette is a nyáriszezon-hosszabbítókat, hátha barnítón süt még a nap október végén is, s a víz sem adja magát 25 fok alá. Továbbá táplálta a reményt az is, hogy augusztus 20-a már régóta nem húz le minden rolót, s az időjárás sem romlik el olyan látványosan, mint például a hatvanas-hetvenes években.

Hinni persze sok mindenben lehet, de a lehetetlen mindenhatóságában nem érdemes! Sok-sok és sokféle kísérlet után végre a gyakorlatban is megszületett a felismerés: nem a nyarat kell meghosszabbítani, hanem a balatoni őszt, majd a telet és a tavaszt kell megtölteni új tartalommal, amely aztán igazi, tömegeket megragadó vonzerővé válik! Ha pedig a vendéglátó nem bezár, hanem kinyit, akkor számíthat vendégre, s máris megoldódik az évszázados talány: vajon melyik volt előbb, a vendéglős vagy a vendég?

Ősszel és télen a Balaton másként szép, mint nyáron

S láss csodát, mostanában azt tapasztaljuk, hogy ugyan alig vannak a Balatonban – mégis igaza van a mindig „mindentisjobbantudó” médiamunkásoknak(?) (néhány hónapot tévedtek!?) –, ám egy-egy hétvégére – néha hétköznapokon is – emberekkel telik meg a Kishegy, a Badacsony, a fügefeszt és sok minden, s egyre többen hisznek Princzinger Péternek és VisitBalaton365-ös csapatának, akik azzal hívták fel magukra a figyelmet, hogy nekik ezer indokuk van arra, hogy miért érdemes ősszel és télen is a Balatonra jönni. A Balatont döntően az ’50-es, ’60-as években tették az akkori döntéshozók nyári szezonossá, most pedig a mostani embereknek kell kiépíteni a négy évszakos turizmusgazdaságot, amely nemcsak a vendégeknek, hanem az itt élőknek is komfortosabb életfeltételeket biztosít. Azt mondják, sohasem késő! Végre megszületett és gyakorlattá vált a felismerés, hogy ősszel és télen a Balaton másként szép, mint nyáron, s most is csodálatos, egyedi élményeket kínál a gyalogtúrázóknak, a kerékpározóknak, a vitorlázóknak, a bor- és gasztronómiai programok kedvelőinek és persze a szabadidősport-eseményeknek is. Ennyi!

Megy ez, csak a Balatont jól kell szeretni!