A zeneiskola zeneterápiás csoportjának előadásával kezdődött el a jótékonysági gálaműsor. A fellépők között ott volt Pintér Levente is, aki kettő rumbatökkel muzsikált. A gyerekek után a Bárczi iskola Tanárock zenekara játszott el néhány slágert. A pedagógusok azért is csatlakoztak a gálához, mert Levente az intézmény tanulója.

Pintér Levente számára rendeztek jótékonysági gálát Fotó: Baranyai Gerda

Kovács Attila, a Bárczi Gusztáv Módszertani Központ főigazgatója elmondta, az intézményben is elkezdtek adományt gyűjteni Levente kezelésére és szerveznek még egy jótékonysági akciót. – Az időnkbe és a felfogásunkba belefér ez, mert a gyógypedagógusság egy segítő szakma – hangsúlyozta a főigazgató.

A kaposvári Zenekedvelők kórusa is fontosan tartotta, hogy részt vegyen a gálán. Kerekesné Pytel Anna karnagy kérdésünkre azt mondta, a működésük, életük nagyobb része arról szól, hogy segíteni igyekeznek másoknak. A gálához a többi között a Vikár Béla Vegyeskar, a Csiky Gergely Színház, a színészhallgatók, a Somogy Táncegyüttes, a Liszt Ferenc Zeneiskola tagjai és a somogyjádi citerások is csatlakoztak.

Főszerepben a jótékonyság

Szabó Klaudia, a Liszt Ferenc Zeneiskola igazgató-helyettese, a gála szervezője elmondta, a zeneterápiás csoportjuk vezetője, Istantsuly Júlia hívta fel a figyelmemet Levente állapotára. Ezután találták ki, hogy a Zene világnapjára szervezett hangverseny legyen jótékonysági esemény.

– Megkerestük a város különböző kulturális csoportjait, akik első szóra igent mondtak – emelte ki Szabó Klaudia.

A nagyjából másfél órás gálaesten tizenkét műsorszámot láthatott a közönség, akik között ott ült Levente családja is. A kisfiú édesanyja, Pintérné Tallián Beáta a jótékonysági gálán kérdésünkre elmondta, hálásak azért, hogy ennyi ember megmozdult miattuk.

Ahogyan arról korábban már beszámoltunk, több mint 4 millió forintra lenne szüksége a Pintér családnak ahhoz, hogy gyermeküket Barcelonában megműtsék, itthon pedig elkezdődhessen egy mozgásterápiás gyógykezelés. A barcelonai műtét 2 millió forintba, a hazai mozgásterápia – melyre a pécsi Borsóházba kell majd mennie Leventének – 2 millió 200 ezer forintba kerül. A jótékonysági gála több mint 740 ezer forintos adományával most már összesen több mint 3 és fél millió forint gyűlt össze Leventének.