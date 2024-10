– A felelős állattartás figyelembevételével egy olyan előadással készültem, ahol a gyerekek is megérthetik, hogy a kutya sokszor nem csupán játék – mondta el kérdésünkre Tratnyek Péter. – Elmagyarázom, hogy mit kell tudnia és megtennie egy gazdának ahhoz, hogy kiegyensúlyozott, boldog kutya éljen mellette és az állat valóban családtaggá válhasson.

A kutya is az előadás részét képezte

A gyerekek érdeklődve hallgatták az előadást, hiszen – mint kiderült – sokuknál odahaza is tartanak kutyát. Az interaktív előadás során arra is fény derült, hogy a gyerekek egészen jól ismerték az ebekkel kapcsolatos teendőket, függetlenül attól, hogy a törvényi szabályozásról még csak nem is hallottak, és a kompromisszum kifejezés is magyarázatra szorult.