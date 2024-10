Olyan hétköznapi dolgokkal lehet gyarapítani a befektetéseket, mint a narancslé, a kakaó, igaz, ezeknél fokozott kockázattal, de komoly nyereséggel is számolni lehet. Ráadásul ezzel még nincs is vége a sornak.

Azonban a befektetések világa messze nemcsak a legtöbbször napirendre kerülő kötvényekről - köztük az állampapírokról - és a részvényekről szól. Kisebb figyelmet kapnak az alternatív befektetések, amelyek meglepően jó választásnak bizonyulhatnak. Fontos azonban, hogy az előnyeik mellett hátrányok is vannak - mutatnak rá a K&H szakértői.

“Az elmúlt időszakban magas kamatkörnyezetben a kockázatmentesen elérhető hozamok is kiemelkedőek voltak. Emellett még egy nagyon fontos dologgal szembesülhettek a befektetők, köztük a magánemberek is, mégpedig a kockázatos eszközöket jellemző hevesebb árfolyammozgásokkal, azaz a volatilitás emelkedésével. Talán a 2023-as év volt az, amely a 2020-utáni időszakban leginkább hasonlított a koronavírus járvány előtti évekre a piaci volatilitás mértékét nézve. A kockázatos eszközök ára - főként a fejlett tőkepiacokon - pedig újra felfele vette az irányt” - mondta Grébel Szabolcs, a K&H Értékpapír szenior elemzője. Egyúttal az is látszik, hogy talán minden korábbinál fontosabb, hogy a befektetők minél több eszközben fialtassák a pénzüket, ezzel is csökkentve a kockázatokat. “Itt jönnek képbe a klasszikusokon, tehát a részvényeken és a kötvényeken túl az úgynevezett alternatív befektetések” - fogalmazott a szakember.

Narancslé, ingatlan és sokan mások

Az ingatlanbefektetés persze sokaknak eszébe juthat, de előfordul, hogy leveszik a napirendről ezt a célpontot, mondván ezekhez jelentős tőkére van szükség, elég csak egy magyarországi lakás több tízmilliós árára gondolni. “Bár ez tény, mégis elérhetőek kisebb tételben az ingatlanok. Mégpedig a REIT-eken, vagyis a Real Estate Investment Trustokon keresztül, amelyek szemben a hagyományos ingatlanbefektetésekkel magas likviditású eszközök. A REIT-ek főként ingatlanhasznosításból szerzik a bevételüket, és az ebből a tevékenységből megtermelt profit jelentős részét osztalékként is kifizetik. Emiatt REIT-ek magas osztalékhozammal rendelkezhetnek, bár az osztalék mértéke évente változik.