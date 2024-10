Haltetemeket sodort a víz Kaposvárnál és Dombóvárnál is; s a horgászok nagy halakat is láttak, ahogy az életükért küzdve a felszínre jöttek oxigénért. A Dombóvár Városi Horgász Egyesület hivatalos közösségi oldalán a hétvégén jelezte a tagságnak, hogy halpusztulás miatt bejelentést tettek a hatóságoknál és felvették a kapcsolatot a Kaposvári Sporthorgász Egyesülettel a Kapos-folyóban történt eset miatt.

A Kapos-folyó Kaposvárnál Fotó: Lang Róbert

A Kaposvári Sporthorgász Egyesületnél azt mondták: a somogyi szakaszon védett halak is elpusztultak.

– A halőrünk látta, hogy néhány centiméteres halak pusztultak el, sajnos volt köztük védett: szivárványos ökle, kis kárász és ponty ivadék is – mondta Kozári Miklós elnök. – Az okokat nem ismerjük, egyelőre csak találgatunk. Amikor ősszel leöblítik a cukorgyár tározóit, meleg víz kerül a folyóba. Ez hősokkot okoz azoknak az élő szervezeteknek, amelyek ott megtelepedtek és azoknak is, amelyek a folyóban vannak. A halpusztulás okát nem is lehet pontosan megállapítani, ahogy azt se, hogy már elpusztult állatok kerültek-e a Kaposba, vagy az ott lévők pusztultak el és sodródtak tovább.

Egyelőre találgatnak, mi okozta a halpusztulást a Kapos-folyóban

Az illetékes Baranya Vármegyei Kormányhivataltól azt a tájékoztatást kaptuk, hogy vizsgálatot indítanak a Kaposba került haltetemekkel kapcsolatban.

– A Baranya Vármegyei Kormányhivatal vízügyi, vízvédelmi hatósága, valamint az akkreditált laboratórium munkatársai az ügyben érintett társhatóságokkal a helyszínen ellenőrzéseket végeztek és megtették a szükséges intézkedéseket – közölték, hozzátéve, hogy a hatósági, valamint a laborvizsgálat jelenleg is tart.

Szerdán a Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság másodfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el a Kaposon, a Magyar Cukor Zrt. hűtőtavainál történt halpusztulás miatt. A Kapos szennyezettségének felderítése érdekében a kormányhivatal akkreditált laboratóriuma mintavételezést végez. Egy nappal később, vagyis csütörtökön harmadfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendeltek el a Kaposon, ahol olajos szennyezés tovább terjedését akadályozták meg a szakemberek a Virágfürdő közelében.