Tízezren a téren, Kaposváron

Október 31-én 10 órakor a kaposvári Kossuth téren tízezres nagygyűlésen ismertették a Somogy Megyei Forradalmi Nemzeti Tanács programját, intézkedéseit. Kezdetét vette az 1948-ban feloszlatott pártok helyi szervezeteinek újjászületése, a szociáldemokrata és a kisgazdapárt is nagygyűlést tartott. Nemcsak a pártok, hanem a kaposvári cserkészcsapat is újrakezdte tevékenységét.

A konszolidálódás november 2-án kezdődött a városban: a Somogy Megyei Forradalmi Nemzeti Tanácsnak a közellátás és a közrend biztosítása mellett már a békebeli feladatok megvitatására is jutott ideje. Ugyanezen a napon érkezett viszont az a hír is, hogy a szovjet hadsereg alakulatai körbevették a taszári repülőteret. November 3-án – az egyre rosszabb ellátás miatt – élelmiszercserét indított a tanács a szomszédos Zalával és Baranyával. Az intervenció előtti utolsó napon egy tragikus eseményre is emlékeztek: a Nyugati temetőben háromezren kísérték utolsó útjára a 16 éves Viski Györgyöt, őt Budapesten, a Kossuth téren érte az ÁVH-sok sortüze.

Halálos áldozatok

November 4-én a Vörös Hadsereg csapatainak beözönlése három halálos áldozatot követelt. Az egyik vétlen áldozat a Kaposvári Rákóczi futballcsapat kapusa, Kovács Rezső volt, ő honosította meg a megyében a röplabdasportot. A legnagyobb titokban temethették csak el december 11-én a Nyugati temetőben. A sortűzben életét vesztette Fehér Imre és Karádi Lajos kaposvári polgár is.

A szovjet intervenciót követően a város lakói elcsendesültek, megkezdődött a számonkérés, a forradalmárok felelősségre vonása. Példátlan megtorlás vette kezdetét országszerte, amelyet a hatalomra kerülő Kádár János részéről a bosszú motivált. Pedig a vidéki, így a kaposvári októberi események nem a rendbontás, hanem a szabadság jegyében zajlottak. A kaposvári forradalmi vezetők hiába álltak a béke pártján, 1956. november 4. után halálbüntetésre, súlyos ítéletekre, meghurcolásra számíthattak. Néhány esztendeje véletlenül kerültek elő egy földmunka során azok a fotók – Pálfy Jenő fotós pillanatképei –, amelyek a somogyi megyeszékhely forradalmi napjait örökítették meg. Ma már online is megtekinthetők különböző helyi portálokon vagy a megyei könyvtárban. A felszabadult tömegen látható a valódi összekapaszkodás, a kaposváriak arcán Márait idézve látszik, hogy milyen nagy dolog a szabadság…