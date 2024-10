Augusztus közepén számoltunk be arról, hogy az egri és szekszárdi börtönökhöz hasonlóan szeptemberben végleg lakat kerülhet a kaposvári intézmény ajtajára is. Ahogy nyáron, most is megkerestük a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának (BvOP) sajtóosztályát. Válaszukban azt írták: a BvOP jelenleg vizsgálatokat folytat arról, hogy vannak-e a győri börtönhöz hasonló, a századforduló környékén épült, kis befogadóképességű intézetek, ahol a fogvatartás feltételei teljeskörűen már nem biztosíthatók, a felújításuk ugyanakkor aránytalanul magas lenne. A vizsgálatok még nem zárultak le, így a kaposvári börtön sorsáról sem született még meg a döntés. Amennyiben a börtön bezárása mellett döntenek, akkor sem bocsátanak el dolgozókat, hanem más intézetekben, új beosztásokban számítanak rájuk. A Somogy Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézetben 104-en teljesítenek szolgálatot és 136 fogvatartott van elhelyezve.

Bezárják a kaposvári börtönt? Fotóillusztráció: Lang Róbert

Mi lesz a kaposvári börtönnel?

A Heves és a Tolna Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézetek (egri és szekszárdi) kiürítését viszont már megkezdte a BvOP. A két börtönt azért kellett bezárni, mert az intézmények annyira elavultak, hogy a legújabb technológiai fejlesztéseket csak aránytalanul magas ráfordítással tudnák megvalósítani. Makula György ezredes, a BvOP kommunikációs főosztályának vezetője korábban arról beszélt az MTI-nek, a két intézetben csupán 239 fogvatartottat tudnak elhelyezni, mely a szervezet teljes férőhely-kapacitásának alig haladja meg az egy százalékát, miközben a rezsiköltségek – a korszerűtlen épületgépészeti és energetikai jellemző miatt – rendkívül magasak.