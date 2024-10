Minden tekintetben méltó volt a patinás egyesülethez a kaposvári Helyőrségi Klubban, magas rangú katonai vezetők részvételével megtartott ünnepség. A város katonai múltjáról való megemlékezés rávilágított arra a történelmi háttérre, amely között működtek, működnek. Pető László elnök visszatekintése mindennél ékesebben bizonyította, milyen remekül használta ki a társaság a felkínált lehetőségeket és alkalmazkodott a megváltozott körülményekhez is. Működésük hatékonyságára a legfőbb magyarázatot az elnök szerint a jelszavuk, az együtt-egymásért adja, amely a szolidaritás, a bajtársiasság és az együvé tartozás érvényesülését jelenti, s amelyet a hat évtized alatt sikerült tartalommal is megtölteniük. Ehhez persze kellettek a kiváló vezetők, így a megalakulás és a szárnypróbálgatás időszakában Jobban Ferenc repülős őrnagy, az őt követő Bús László, az öt évig irányító, váratlanul elhunyt László Lajos, majd Széll István és Pásztor István, nemkülönben pedig a 2010 óta elnök Pető László. Mindeközben az 1964-ben még kizárólag férfiakból álló tagság is jelentősen átalakult, napjainkban pedig már a hölgyek vannak többségben és sok a volt polgári alkalmazott.

Megváltozott a klub státusza is. 1964 és 1989 között a honvédelmi tárcának fontos feladatai közé tartozott a nyugállományú klubok működésének segítése, jelenleg viszont jogilag ugyanolyan civil szervezet a Noszlopy, mint más klub vagy egyesület.

A Noszlopy Gáspár Nyugállományúak Klubja megemlékezett a katonai múltról Fotó: Varga László

– Természetesen van néhány olyan tényező, ami melengeti a szívünket. Ilyen a kedvezményes üdülés lehetősége, a kegyeleti gondoskodás, a honvédségi kórházakban az egészségügyi ellátás lehetősége, a legrászorultabbak segélyezése, vagy éppen a kedvező körülmények közötti elhelyezésünk. Kevés szervezet mondhatja el magáról, hogy hat évtizeden át ugyanaz az otthona – emelte ki Pető László.

Az egyesület napjainkban is meghatározó szerepet tölt be Kaposvár katonai múltjának ápolásában. Évről évre megemlékeznek a nagy háborúk áldozatairól és a hős honvédekről, valamint aktívan részt szenek a város és környéke társadalmi és kulturális életben, mindvégig színvonalas programokat kínálva a klubon belül is a tagságnak.

Az esten Ökrös Tibor és zenekara, valamint Kóbor Tamás operaénekes – ő a Honvéd Együttes Férfikarában kezdte a pályafutását – szórakoztatta a közönséget, majd a jóízűen elfogyasztott vacsora után táncmulatsággal ért véget az ünnepség.