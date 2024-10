Korszerű fűtőtestek

A Praktiker szakértője szerint korszerű fűtőtestekkel szintén javíthatjuk a fűtés hatásfokát. Az újabb modellek általában kisebb méretűek, így a lakóteret is jobban ki tudjuk használni. A megfelelő radiátor kiválasztásánál az egyik legfontosabb szempont, hogy milyen anyagból készült. Az alacsonyabb költség miatt sokan a lemezradiátort választják, amelyből mindenképp keressük a jó minőségű, vastagabb lemezből készült, tartósabb fajtákat. Hosszú távon jobban járunk, ha alumíniumradiátor mellett döntünk, hiszen tartósabb, könnyebb, és az acéllemezradiátorhoz képest esztétikusabb is. Ha pedig megsérül, javítható, szemben a lemezradiátorral. Ugyanakkor nem szabad rézvezetéket tartalmazó rendszerhez szerelni, mert elektrokémiai reakció következtében kilyukadhat. A legdrágább és egyben a legnehezebb fűtőtest az öntöttvas radiátor, amelyből manapság már gyártanak lapradiátor formájút is. Ennek előnye, hogy korrózióálló és rendkívül nagy az élettartama. Tovább növelhetjük a radiátorok hatékonyságát, ha mögéjük hőtükrös fóliát helyezünk el. A fűtőtestek cseréje előtt mindenképp kérjük szakértő tanácsát. Ha kiválasztottuk a megfelelő terméket, akár online is megrendelhetjük a barkácsáruház webshopjában.

A Praktiker szakértője szerint:

A hideg beköszönte előtt érdemes légteleníteni a fűtőtesteket, hiszen bármilyen rendszer esetén (egyedi, házközponti vagy távfűtés) előfordulhat, hogy a rendszerbe levegő kerül, ami miatt a víz nem oszlik el egyenletesen. Ráadásul a levegő rosszabbul vezeti a hőt, így összességében csökken a fűtés hatásfoka. Ha nem vagyunk biztosak a dolgunkban, ehhez a művelethez hívjunk inkább szerelőt. A légtelenítés mellett a portalanítás is fontos, erről se feledkezzünk meg.

Így készítsük fel a fűtési rendszert

Típustól függetlenül minden fűtési rendszert fel kell készíteni az új idényre. Először is érdemes ellenőrizni a berendezést: fa-, gáz- vagy vegyes tüzelésű kazán esetén is elengedhetetlen az alapos tisztítás. Legjobb, ha a karbantartást szakember végzi, általában ez a garancia fenntartásához is szükséges. Ennek során át kell vizsgáltatni a tűztér felső részét és a füstcsőcsatlakozásokat. Fontos feladat a kémény ellenőrzése és tisztítása, amelyet szintén szakemberrel végeztessünk el. A lerakódott korom és szurok szűkítheti, eltömítheti a füstjáratot, a tűz emiatt gyengébben éghet, ami a lakótér kifűtését nehezíti. Emellett a szűkebb füstjárat akadályozhatja az égéstermék szabad távozását, a tökéletlen égés miatt pedig szén-monoxid keletkezhet, valamint növekedhet a kéménytűz kockázatának esélye is. Biztonságunk érdekében ezért javasolt szén-monoxid-jelző felszerelése is – emlékeztet rá a Praktiker szakértője. Annak, aki villanyradiátorral, elektromos panellel fűt, elsősorban azt kell ellenőriznie, hogy nem sérültek-e a vezetékek, a készülék hibamentesen működik-e. Hiba vagy rongálódás esetén forduljon szakszervizhez, hiszen a berendezés akár áramütés- és tűzveszélyes is lehet.