Tűz ütött ki szombat hajnalban egy háromlakásos társasházban Balatonlelle Irmapuszta városrészében, ahol két lakásban is lángok keletkeztek. A helyszínre a Somogy vármegyei műveletirányítás több tűzoltóegységet is riasztott. A balatonboglári önkormányzati, a siófoki hivatásos, valamint a látrányi önkéntes tűzoltók vettek részt a beavatkozásban. A katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása alatt dolgozók két embert hoztak ki az épületből, akiket a mentők láttak el. A tűzoltók öt vízsugárral oltották el a lángokat, miközben gázpalackokat is kivittek az épületből.