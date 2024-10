A rendezvényen Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár előadásában elmondta, a kormány célkitűzése, hogy 2030-ra a 20-64 éves népesség foglalkoztatási rátája elérje a 85 százalékot, illetve a potenciális munkaerő-tartalék mozgósítása, amihez segítséget nyújtanak a GINOP Plusz programok. Kiemelte, hogy az „Ifjúsági Garancia Plusz” programba az április közepi indulás óta már 11 ezer fiatalt vontak be, közülük 7 ezren pedig már támogatásban is részesültek. A munkaerő-kínálat bővítése és fejlesztése projekt május 16-án indult, ebben már több mint 6 ezer 30-64 év közötti álláskereső és inaktív személy kapott valamilyen támogatást, és 75 ezer munkavállalót vontak be valamilyen képzésbe.

Somogy vármegyére vonatkozóan Pressingné Bánkuti Ágnes főosztályvezető beszélt az 5,1 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásból megvalósuló GINOP Plusz 4.1.1 Ifjúsági Garancia Plusz programról. Beszámolójából kiderült, hogy Somogyban az Ifjúsági Garancia Programba 430 kérelem érkezett, melyből 310 esetben ítéltek meg támogatást csaknem 322 millió forint értékben.

Szántó Izabella projektmenedzser a GINOP Plusz 3.1.1 A munkaerő-kínálat bővítése és fejlesztése program értékelése során elmondta, hogy a vármegyében rendelkezésre álló 3,57 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós forrásból a projekt indulása óta 464 beérkező kérelemből 323 nyert támogatást mintegy 331 millió forint értékben. A nyitórendezvény keretében a résztvevők tájékoztatást kaptak a foglalkoztatás-felügyeleti és a munkavédelmi jogszabályváltozásokról, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal új honlapjának funkcióiról.

A GINOP Plusz-4.1.1-23 „Ifjúsági Garancia Plusz” pillér projekt és a GINOP Plusz-3.1.1-23 A munkaerő-kínálat bővítése és fejlesztése Pillér projekt az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg.