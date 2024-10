A kevésbé árérzékeny ügyfelek egy adott biztosítóval kapcsolatos saját pozitív tapasztalataik miatt lehetnek hűségesek.

"Egy kötelező biztosítás aktuális díját jellemzően a múltbeli kárstatisztikák határozzák meg. Az viszont már az adott biztosítón múlik, hogy mennyire egyszerű és átlátható módon segíti az ügyfelet ennek a díjnak a kiszámításához vagy a szerződéskötéshez – gondoljunk csak bele, hogy mennyi adatot kérünk a felhasználóktól –, illetve az is, hogy nyújt-e kiegészítő szolgáltatást a termék mellé” – mondta el Szobonya László, lakossági nem-életbiztosítás termékmenedzsment vezető. "A rendszeres felülvizsgálatok, a jobb ajánlatok keresése az ügyfelek anyagi érdeke. Biztosak vagyunk abban, hogy egyszerűbb, gyorsabb és átláthatóbb folyamatokkal egyre többen lesznek bátoríthatók erre. Az új KGFB kalkulációs felületünket is úgy alakítottuk ki, hogy a lehető legrövidebb úton juthassanak el az ügyfelek a kiszámított díjhoz: az érdeklődők minimális adatkör megadásával is pontos kalkulációt készíthetnek és így akár pár perc alatt köthetnek szerződést a Groupamánál” – tette hozzá Szobonya László.

„Kötelező” hasznos tanácsok - Mire figyeljünk?

Jegyezzük meg az évfordulónk dátumát! Évforduló napját megelőző 60. és 30. nap között van lehetőségünk a kötelezőnket felmondani, de az új biztosításunkat az évforduló napjáig bármikor megköthetjük!

Nézzünk körbe a piacon! Az évfordulós díjértesítő kézhezvételével lesz egy összehasonlítási alapunk és egy ár-összehasonlító oldalon felmérhetjük, hogy elérhető-e kedvezőbb díj.

Ne csak az árat, a szolgáltatásokat is nézzük! Ugyan a kötelező biztosítások esetében általában limitált az igénybe vehető plusz szolgáltatás, de segítheti a döntésünket.