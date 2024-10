Az Art Market vásáron mutatkozott be közös projektjével Weiler Péter képzőművész és Zólyomi Zsolt parfümőr. Munkáikkal több érzékszerve is próbáltak hatást gyakorolni. Nemcsak a vizualitásra, hanem az illatokra is nagy hangsúlyt fektettek a kiállításon, hogy ezzel is megidézzék a 80-as éveket. Weiler Péter retró balatoni hangulatokat tükröző festményeit tavaly és idén nyáron is láthatta a közönség Balatonbogláron a Kultkikötő szervezésében.

Weiler Péter és Zólyomi Zsolt kiállításából szinte árad a retró hangulat. Fotó: Szabó Gabi

Az elmúlt évi tárlaton találkozott először az alkotó a Balatonlellén élő Zólyomi Zsolt parfümőrrel. Az idei kiállításon a közös munka ötlete is megfogalmazódott. Így született meg a Budapesten is bemutatott anyag.

– Fára dolgoztam ezekkel a térbeli festményekkel, amelyek egy-egy autóillatosítót jelképeznek. Zsolt a képekhez tartozó illatokkal pedig a múltba repít vissza. A cél az volt, hogy megidézzük gyermekkorunk balatoni hangulatát, a Lada 1200-at, a bronzolajat, egy sokak által ismert régi dezodort és a Donald rágót is – mesélte Weiler Péter. Az Art Market vásáron sokan megálltak a képek előtt, amikor pedig az illatokat is megérezték, örömmel mesélték emlékeiket, amiket kiállítási anyagunk idézett fel bennük. Zólyomi Zsolt Weiler Péter egyik korábbi tárlatmegnyitójára már érkezett parfümmel, egy balatoni nyaraló illatát mutatta be akkor.

Viccnek indult a kiállítás ötlete

– Viccnek, egy jó poénnak véltem akkor az ötletet, amelyet most továbbgondoltunk. Nem új illatokat kreáltam, hanem kis szériás „niche” parfümmárkák egyedi, merész illatait kerestem, amelyek jól illettek Weiler Péter képeihez. Olyan parfüm-alkotóelemek között kutakodtam, amelyek hangulatukban kapcsolódnak a retró balatoni világhoz – mondta Zólyomi Zsolt parfüm­őr. – Egy érdekes, különleges illat beindítja a fantáziát. Így ha valaki közelebb lépett a képekhez, a mögé rakott illatok elérték a célunkat.

A fiataloknak az újdonság erejével hatottak a munkák, hiszen ők szüleik, nagyszüleik emlékeiből sejthetik, milyen volt régen egy balatoni nyaralás hangulata, most bele is szagolhattak abba a világba.