„Az anyagi többlet megszerzésénél erőteljesebb motiváció lehet a vegytiszta nyerésvágy. Ilyen esetben maga a versenyhelyzet a játék motorja, ami akkor is jellemző, ha a játékos nem hús-vér játékpartnerrel mérettetik meg, vagy nem szemtől szemben történik mindez” – mutat rá Marjai Kamilla. A szerencsejátékok bizonyos típusai kifejezetten azok körében népszerűek, akiket az újdonságkeresés jellemez, a szakember szerint ez azonban nemcsak a játék megválasztásában, hanem az élet egyéb döntéseiben is megmutatkozhat. „Az izgalmak fokozása olthatatlan hajtóerőként működik, ez pedig kockázatvállalással jár. Az újdonságkereső játékos nagy valószínűséggel élete egyéb területein is a dinamizmust választja a kiszámítható, kényelmes vagy változatlanságot ígérő választások ellenében” – teszi hozzá.

Összességében elmondható, hogy a szerencsejáték-függőség kialakulásának esélyét erősíti a magányosság érzése – akár intenzív közösségimédia-használat mellett is –, illetve a funkcionális, biztonságot nyújtó család hiánya. A kiterjedt baráti kör önmagában nem jelent elégséges védőhálót a függőség ellen. A szerencsejáték-függők az intenzív társas életük ellenére is egyedül érezhetik magukat, a függőség menekülési lehetőséget nyújthat nekik a nem kellően megtartó erejű családból és baráti körből.

Ha azonban intenzív, mély, minőségi társas kapcsolataink vannak, ha a család biztonságos közeg a számunkra, ha hajt minket az a cél, hogy anyagi biztonságot teremtsünk, és személyes életünkben fontos a tanulás, a fejlődés vágya, akkor ezek a jellemzők az alacsony kockázati mezőbe sorolhatnak bennünket.