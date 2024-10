Tanboltot alakítottak ki a porta épületéből a Déli Agrárszakképzési Centrum Kinizsi Pál Élelmiszeripari Technikumban, ahol a diákok által előállított termékeket maguk a tanulók árusítják.

– Új fejezet kezdődik az iskola életében a bolt megnyitásával, amellyel az a célunk, hogy gyerekkorunk ízeit visszahozzuk, valamint az, hogy kineveljük a kinizsis termékeket fogyasztók közösségét – mondta Pappné Szabó Ibolya igazgató. Hozzátette: fontos az is, hogy a kaposváriak megismerjék, milyen jó szakemberek kerülnek ki az intézményből.

Megnyílt a Kinizsi tanbolt Fotó: Muzslay Péter

– Minden termék népszerűsíti az intézményt, megmutatja a vásárlóknak, hogy milyen magasan képzettek a jövő élelmiszeripari szakemberei – mondta Szerdai Zsuzsanna, a Déli Agrárszakképzési Centrum főigazgatója a keddi ünnepélyes megnyitón, Kaposváron. Hozzátette: már 2022-ben felmerült a bolt kialakításának ötlete, amelyet a Déli Agrárszakképzési Centrum finanszírozott.

Megéri a felkeresni tanboltot

Pintér Rómeó, alpolgármester megnyitón az átgondolt fejlesztésre hívta fel a figyelmet.

– Nem is lehetne jobb helyen az új tanbolt, mint a nagypiac szomszédságában, a felújított Baross Gábor utcában, ahol az infrastruktúra is adott az üzleti sikerhez. Ráadásul az itt kínált termékek jóval olcsóbbak, mint a versenytársak árui, ezért a vásárlóknak is megéri itt vásárolni.

Napi öt órát tart nyitva a tanbolt Fotó: Muzslay Péter

Pintér Rómeó arra kérte a diákokat, hogy legyenek saját iskolájuk influenszerei és saját közösségi média fiókjaikon keresztül reklámozzák a boltot, amely hétfőtől péntekig minden nap 7 és 13 óra között tart nyitva.