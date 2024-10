A rendhagyó kémiaóra során nagy sikert aratott a lombikba cuppant tojás, megcsodálták a különböző vegyületek létrehozásával kialakult fantasztikus színeket, s az előadást záró fő attrakció, a vulkán kitörés okozta a legnagyobb ovációt.

– Nekünk a vulkán tetszett a legjobban, nagyon érdekesen égett – erősítette meg a látottakat Áron és Zsombor, akik a Lorántffy Zsuzsanna Református Óvoda, Általános Iskola és Gimnáziumból érkeztek a könyvtári előadásra.

A tanárnőt elkísérték diákjai is, a gimnázium kémia-biológia szakosok tizedikesei. Ők elsősorban a tűz, víz, föld, levegő tematikájú kísérleteknél segítettek, de a tanárnő előadását követően az érdeklődő gyerekek velük is izgalmas feladatokat végezhettek, együtt festettek, virágoskertet növesztettek. Aki volt elég bátor, az elkészült műveket haza is vihette.

Az Országos Könyvtári Napok egészen október 6-ig tart, addig pedig számos színes programmal várják még az érdeklődőket a Takáts Gyula Megyei Könyvtárba.