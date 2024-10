– Mire gondolt először, amikor az árvíz közeledtével megcsörrent a telefonja, és felkérték a dunai bevetésre?

– Miután Kisorosziban 2013-ban már segítettünk, arra gondoltam, hogy ha újra jön az árvíz, akkor ismét minket hívnak meg – felelte kérdésünkre Bodó László, a Kötél parancsnoka. – S amikor látszott, hogy a Duna tetőzése megközelíti a korábbi értéket, már kétségem sem volt, hogy ott a helyünk. Kisorosziban komplex feladat várt ránk: a betegellátástól az élelmiszerek és gyógyszerek bejuttatásán át a dolgozók szállításáig nagyon sok teendő akadt. Az elzárt településre nem tudott bejutni se tűzoltó, se mentő, a településen több mint ezren laknak, bárkivel bármikor előfordulhat valami, betegség vagy tűz üthet ki: ez volt az alaphelyzet. Ezért tűzoltóautót is vittünk magunkkal, akárcsak szivattyúkat, arra az esetre, ha esetleg valahol áttör a víz. A Kötél felszerelésének 70 százalékát szállítottuk Kisorosziba.

Sűrű napok vannak a Kötél Egyesület tagjainak háta mögött. Forrás: Kötél Egyesület

– Mennyire számított a mostani védekezésnél a korábbi bevetések tapasztalata?

– Ismertük Kisoroszi földrajzi elhelyezkedését, ez nagy segítség volt. Tudtuk, hogy milyen menekítési útvonalak vannak, melyek a kockázati tényezők a település környékén, s így könnyebb volt a felkészülés.

– Megerőltető menet volt a bevetés minden pillanata?

– Szinte folyamatosan dolgoztunk, a mi telefonszámunkat adták meg, így a helybeliek bármilyen problémával hozzánk fordulhattak, s ezzel lerövidült a segélykérés. A betegellátások általában éjszaka történtek, négy beteget vízi úton, motorcsónakkal szállítottunk el. Több személyt éjszaka a Dunán uszadékok között vittünk el, elég izgalmas volt, amikor 7-8 méteres fák úsztak velünk szemben. Két beteget nappal helikopter szállított el a fővárosba.

– Motorcsónakkal élelmiszert szállítottak, helikopter-leszállóhelyet alakítottak ki, s a tűzvédelmi feladatokat is ellátták. Hogyan viselték a fizikai és pszichés nyomást?

– Sőt, a műszaki mentést is, hiszen a korábbi viharkárban megsérült fák visszametszését is elvégeztük a kosaras autónk segítségével. A helyi lakók nagyban segítettek abban, hogy családtagként bántak velünk. Mindig hoztak süteményt, innivalót, kávét, s kedvesek voltak hozzánk. Ez újra erőt adott a következő napra.