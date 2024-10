A karádi Szent László-templom adott otthont Dankos Attila Zoltán orgonaművész és Bendik Ágota hegedűművész közös koncertjének. Egyebek mellett elhangzott Bach g-moll preludium és fuga című műve, de a közönség élvezettel hallgatta a szerző c-moll hegedű-orgona szonátáját is. Albinoni Adagioját Dankos Attila improvizációja, majd két Kreisler-mű követte, és Bartók–Zathureczky Gyermekeknek című darabja is felcsendült a Szakrális Művészetek Hete programsorozat keretében, melynek évről évre karádi rendezvénye is van.