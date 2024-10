– A zene és a dal híd az emberek között, olyan lelki táplálék, amely semmi máshoz nem hasonlítható – mondta a Somogysárdon megrendezett 15. dalverseny szombati megnyitóján Szaka Lászlóné klubvezető, aki a közössége énekkarával a Most élsz című dallal az esemény hangulatát is megalapozta.

Az új faluházban tartották a találkozót, amelyre tizenhét településről, köztük Dombóvárról is érkeztek dalnokok. A zsúfolt nézőtér előtt a huszonnégy műsorszámban fellépők főleg Kodály Zoltán és neves népzenegyűjtők dalaiból válogattak. Külön értéke volt a rendezvénynek, hogy a szereplők egységes öltözetben, gyönyörű népviseletben léptek fel, és jó volt látni a mosolygós, vidám arcokat is. Az Ambrus Józsefné, Baksáné Csák Mária és Kispálné Kósa Katalin alkotta zsűri szerint a dalnokok értékes munkát végeztek, amelynek különösen a közösségek megtartásában van nagy jelentősége.

– A szereplők nem csupán önmagukért énekeltek, de fontosnak tartották, hogy az utókor számára is fennmaradjanak a szép dallamok. A településeik büszkék lehetnek a csoportjaikra – hangzott az értékelés. A verseny legjobbjai arany és ezüst minősítéseket kaptak. Egyéniben a siófoki Vitek József végzett az első helyen, a második a szántódi Máriás Béla, a harmadik pedig a dombóvári Molnár Gyuláné lett. A csoportok között a Somogyvári Népdalkör Egyesület érdemelte ki az első helyet, a másodiknak a Kéthelyi Asszonykórust, a harmadiknak pedig a Nagyatádi Szépkorúak Klubját választották. Különdíjban a Kiskorpádi Kórus részesült, amely a lendületes, színvonalas előadásával, a közönséget is megénekeltetve kiemelkedett a többiek közül.

Fentős Zoltán somogysárdi polgármester és Stikel János, a vármegyei nyugdíjas­szövetség elnöke is köszöntötte a dalosokat, s mindketten az esemény közösségformáló erejét hangsúlyozták.

– A versenynél sokkal fontosabb volt, hogy erősödjenek a különböző településeken élők között a baráti kapcsolatok, s hogy mindenki jól érezze magát. Remélem, ezeket sikerült maradéktalanul elérni és a részvevők messzire viszik Somogysárd jó hírét – emelte ki Fentős Zoltán.



Fotó: V. L.