A bacon vonzerejéhez az illata legalább olyan mértékben hozzájárul, mint az íze és az állaga. Ennek az az oka, hogy sütés közben a benne lévő zsírok, cukrok és aminosavak olvadni kezdenek, majd egy kémiai reakció indul el, amitől a szalonna megpirul. A karamellizálástól és a tartósítást adó füstöléstől és sós páctól lesz annyira intenzív az íze, ami egyszerre megy jól az édes és a sós ízvilághoz. Ezt a sokoldalúságot hozza abban a három ételkülönlegességben is, amelyek viszonylag egyszerűen elkészíthetők, ezért mindenképp érdemes őket kipróbálni – ajánlja Kovács Péter, a Gierlinger bacon szakértője.

A karamelizált bacon

Feltétként vagy nassolni valóként is elképesztő ízbombát kapunk, ha úgy sütjük meg a baconszeleteket, hogy előzőleg barnacukorral és piros paprikával némileg megszórjuk, majd így tesszük be a szeleteket a 180 fokra előmelegített sütőbe. Az élvezeteket tovább fokozhatjuk, ha 10 perc után átforgatjuk őket, és a tetejüket durvára vágott dióval szórjuk meg, és még 10 percig sütjük. A végeredmény a füstös, édes, sós ízek leírhatatlan kavalkádja mellett egy elképesztően ropogós finomság lesz, aminek már a mélybarna színe láttán is összefut a nyál az ember szájában.

Baconnaise, a bacon és a majonéz nagy találkozása

Az újdonság mindössze annyi a hagyományos házi majonézhez képest, hogy nem olajat, hanem a bacon kisült zsírját csorgatjuk lassan és folyamatosan keverve a tojássárgákhoz, amelyekhez előzőleg némi mustárt, mézet és citromlevet adtunk. Ha nem lenne elég a kisült baconzsír, kipótolhatjuk olajjal a kívánt sűrűség eléréséig. Aztán ha gondoljuk, mehet bele fokhagymapor vagy cayanne bors, de a lényeg most jön: a kisült bacondarabokat mindenképpen keverjük bele az elkészült sűrű majonézbe. Nem nagyon tudunk elképzelni olyan snacket, burgert vagy chipset, amit nem mártanánk szívesen baconnaise-be!

Kávés bacondzsem

A bacon és a lekvár látszólag nagyon távol áll egymástól, de csak látszólag! A kávés ízvilág pedig már csak ráadás!

Miután aranybarnára pirítottuk a felkockázott bacont, kiszedjük egy szűrőkanál segítségével és félre tesszük. A kisült zsírjából pedig egy-két evőkanálnyin karamellizálunk egy kisebb édes/fehér hagymát (jöhet alá egy kis fekete kávé is), mehet utána 3 gerezd összezúzott fokhagyma, 1/3 bögre alma- vagy balzsamecet és barnacukor, fél bögre erős fekete kávé és 3 ek juharszirup. Ha forr a cukros, kávés massza, jöhet vissza bele a megpirított bacon is, amit most már alacsony lángon kell körülbelül egy-másfél óráig főzni, amíg lekvársűrűségű nem lesz. Az utolsó öt percben egy kis rózsaborssal is meg lehet szórni. Aki nagyon sima lekvárt szeretne, a dzsemet egy botmixerrel vagy konyhai robotgéppel pürésítheti. A végeredmény egy csodás, kávés, füstös, édes-sós, karamellízű lekvár lesz, ami csatos üvegben egy hétig eláll a hűtőben, ami gasztroajándéknak sem utolsó. A bacondzsem készítőjének pedig az az ellenállhatatlan illat a plusz ajándék, ami főzés közben körbe lengi.