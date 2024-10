Kiválósági ösztöndíj és új képzés a kutatóknak

A Science Fair tudományos vásáron jelentette be Gyuricza Csaba a MATE rektora, hogy minden diáknak, aki részt vett a tudományos kiállításon és a MATE valamelyik képzésére jelentkezik kiválósági ösztöndíjat ajánl fel. – Ez havi 40-50 ezer forintot jelent a hagyományos ösztöndíjon felül – mondta a rektor. De nem ez volt az egyetlen bejelentenivalója, hiszen új képzés indításáról is beszámolt a hallgatóságnak. – Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gazdasági élet szereplőivel szoros együttműködésben alakítjuk a képzéseinket, ezért jövő évtől megindítjuk a mechatronikai képzést a városban a Dél-Dunántúlon elsőként – jelentette be a rektor.

– A mai helyzetben Kaposváron mindenkinek szüksége van műszaki értelmiségre, mert ők a jövő . Ezért is kötöttünk együttműködési megállapodást a MATE-val a gépész- és a villamosmérnök képzésekre – mondta Szalay Gyula, a KVGY Zrt. ügyvezető igazgatója. Elmondta: jelenleg 9 olyan dolgozó van a gyárban, aki alkalmazottként vesz részt nappali képzésben vagy duális képzésben a KVGY-nél szerzi meg a gyakorlati tudást a diplomához.