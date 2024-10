Az idő(járás) Ura is kegyes volt a balatonkiliti reformátusok hétvégi vidám, táncos családi napjához, amelynek főszervezője idén is Horváth József, gondnok-presbiter. Közösségi házukban, illetve annak udvarán tartott programokon egy pillanatra sem unatkoztak a felnőttek és a gyerekek. A játékos vetélkedőbe az idősebb korosztály is beszállt, míg Bán Zsófia, volt hittanos a rendkívül intelligens Border Collie kutyafajtát mutatta be a résztvevőknek. Közben bográcsos balatoni halászlevet készített pontypatkóból Kormos Miklósné, Erzsike és mellé túrós csuszát is. Egy ilyen jellegű rendezvényen tovább építhetik a hívek egymás között a szeretet-kapcsolatot és ezek összekovácsolják, élővé teszik a gyülekezetet – mondta Bozsoki-Sólyom János lelkipásztor.