Minden főzőcsapat a legjobb receptjét hozta el.

– Kacsamájas lecsót csinálok, amihez pecsenyekacsa máját használom fel. Édesapám szokott ilyet készíteni, úgyhogy már párszor láttam, hogyan kell és most úgy döntöttem én is megcsinálom – mondta Szabó Zsolt, akinek nagymamája is segített az alapanyagok előkészítésében a versenyételhez.

Lecsófőző versenyt tartottak a kaposvári piacon Fotó: Lang Róbert

– Cigánylecsót készítünk, amibe egy kis káposztát és csirkeszárnyat teszünk és punyával tálaljuk. Igyekeztünk kitenni magunkért, mert szerintünk ezek az ízek nem lesznek máshol – mondta Korpics Krisztina és Ormándi Béla.

A kaposvári bölcsődék csapatánál is nagy volt a tüsténkedés szombat reggel.

– Hagyományos lecsóval indulunk amibe szalonna és kolbász kerül, mi a hagyományokat igyekszünk követni és ezzel szeretnénk megnyerni a zsűri tetszését – mondta Andics Andrea.

Kitettek magukért a lecsófőzők

S persze Halas Csabi is kitett magáért a lecsófőző versenyen, amellett, hogy megunhatatlan halászlevét odatette ma is a tűzre, különlegességgel is készült.

– Lecsós harcsát készítek, ami azt jelenti, hogy harcsafilét kockázok bele a hagyományos lecsóba. Ilyet már korábban is készítettem és nagy sikere volt, remélem, most is így lesz – mondta Kovács Csaba, vagy ahogy a legtöbben ismerik Halas Csabi.

A lecsófőző verseny alapanyagát a paprikát és a szalonnát is a Kaposvári Nagypiac biztosította a versenyzőknek.

– Korábban nagy hagyománya volt a lecsónak a piacon és ezt szerettük volna újraéleszteni, szerencsére érkezett is öt főzőcsapat a felhívásunkra. A bérlők nagyon szeretik, a vásárlók nagyon örülnek a programnak, de a lényeg az, hogy mindenki jól érezze magát – mondta Kovács Sándor, a Kaposvári Nagypiac ügyvezetője.