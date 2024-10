Jakabházi Sallér Judit: A pénzért kötött frigy

Jakabházi Sallér Judit és György Festetics házassága valóban a vagyon miatt köttetett, és nem a romantika jegyében. Judit hatalmas, 400,000 forintos hozományával biztosította a Festetics család anyagi helyzetét, amely akkoriban óriási összegnek számított. Bár a korabeli levelezésük "Kedves Angyalom" és "Szerelmes Szívem" megszólításokat tartalmazott, a kapcsolatuk távolról sem volt harmonikus. Az évek során, különböző problémák miatt, Judit végül visszaköltözött ősei birtokára, Molnáriba, elhagyva Keszthelyt és Györgyöt. Míg a házasságuk anyagi előnyöket hozott a Festetics család számára, a romantikus érzelmek hiánya megpecsételte kapcsolatuk sorsát. Az elválásuk 1805-ben hivatalosan is lezárult egy korrekt és jól megírt egyezséggel, amelyben elkerülték a nyilvános konfliktusokat és pörlekedéseket. Judit tehát a maga módján képes volt lezárni ezt a nem-szerelemből született kapcsolatot, amely sokáig beszédtéma maradt az arisztokrácia köreiben.

Festetics Julianna: Széchenyi anyja, aki nőül ment elhunyt férje öccséhez

Talán a leghíresebb Festetics-hölgy, Julianna nemcsak a legnagyobb magyar, Széchenyi István édesanyja volt, de a családi botrányok ellenére harmonikus, boldog házasságot ápolt. Festetics Julianna talán a leghíresebb Festetics-hölgy. Julianna, gróf Festetics III. Pál lánya és Széchényi Ferenc felesége, a híres Széchenyi család fontos tagja volt. Nemcsak azért említik sokszor, mert egy kiválóan művelt asszony volt, aki több nyelven beszélt és rendkívül olvasott volt, hanem azért is, mert harmonikus, boldog házasságot tartott fenn Széchényi Ferenccel, annak ellenére, hogy a családnak megvoltak a maga belső botrányai. Julianna egy nagyon szerető és gondoskodó anya volt, akinek a legnagyobb érdeme, hogy a családját a legnehezebb időkben is egyben tartotta. Különösen fontos volt számára, hogy gyermekeit nemcsak a korabeli elvárásoknak megfelelően, hanem a legmagasabb erkölcsi és szellemi nevelésben részesítse. De a fantasztikus asszony, szerelmes nő is volt. Az ő életében is voltak érdekes botrányok, amelyek a családi viszonyokat és a korszak nemesi világát színezték. Az egyik legnagyobb botrány Julianna második házasságához kapcsolódik. Első férje, Széchényi József tragikus vadászbalesetben vesztette életét, ami nagy szomorúságot okozott. Az igazi botrány azonban akkor bontakozott ki, amikor Julianna összekeveredett a tragikusan elhunyt férj öccsével, Széchényi Ferenccel. A család sokáig nem nézte jó szemmel ezt a kapcsolatot, és hosszas viták és félreértések előzték meg a házasságukat. Julianna és Ferenc mégis összeházasodtak, a szerelmük diadalmaskodott az előítéleteken és családi intrikákon. A közvélemény is izgatottan figyelte ezt a fordulatot, és sokan titokban csodálták bátorságukat. Kettejük kapcsolatának végül boldog vége lett, és példamutató harmóniában élték közös életüket. Széchenyi István, "a legnagyobb magyar", ebben a szerető, ám izgalmakkal teli környezetben nőtt fel, ami meghatározta későbbi életét és nagyszabású tetteit.