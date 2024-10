A nap során különösen sok búbos vöcsök, kis vöcsök, valamint tőkés réce volt látható a töreki tavak felett, és a megfigyelők nagy örömére több jégmadár is feltűnt. Ezek a madarak mindig lenyűgözik a gyerekeket, de a madarászokat is, hiszen színpompás tollazatuk igazán különlegessé teszi őket” – magyarázta a Pálinkás Andor.

Lelkes természetbarátok vettek részt a szombati madármegfigyeléssel egybekötött túrán

Forrás: Hajdú Marianna/Somogyi Hírlap

Hogyan csatlakozhatunk a versenyhez?

Az Európai Madármegfigyelő Napok nemcsak Siófokon zajlottak, hanem Magyarország több pontján is szerveztek programokat a hétvégén. A résztvevők megfigyeléseiket egészen október 6-a 16:00 óráig rögzíthetik a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján, így bárki, aki nem tudott személyesen jelen lenni a szervezett eseményeken, akár otthonának udvarán megfigyelt madarakat is feljegyezheti az oldalon. Hiszen ne feledjük: a veréb is madár!