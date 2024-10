A European Forestry Network Meeting 2024. az Országos Erdészeti Egyesület nemzetközi nyitásának az egyik kiemelt eseménye volt, mellyel a hazai erdészek innovatív tevékenysége láthatóvá vált a nemzetközi partnerek, érdeklődők felé. 2025-ben Svédország lesz a találkozó házigazdája.

A találkozón résztvevő szervezetek: Society of Lithuanian Foresters, The Swedish Forest Society, Deutscher Forstverein e.V., Royal Scottish Forestry Society, Icelandic Forestry Association, University of Life Sciences in Poznan, Polish Forest Society, Austrian Forestry Society, Croatian Forestry Society, Faculty of forestry and wood technology (Croatia), Forestry Association of the Federation of Bosnia and Herzegovina, Estonian Forest Association, The Slovakian Chamber of Forestry, Országos Erdészeti Egyesület és határon túli helyi csoportjai