A kaposvári pedagógus a természettudományos oktatásban folytatott magas szintű, innovatív munkájáért kapta az elismerést, amely mellé tíz hónapon keresztül, havi 90 ezer forint jutalom is jár. Somogyból idén egyedüliként Matics Martin gazdagodott az alkotói díjjal. A Richter alapítvány többféle kategóriában, az eredetileg tervezett 20 pályázó helyett végül 27 pedagógus munkáját ismerte el országosan.

Matics Martin: csak magukat jól érző emberekkel lehet eredményesen dolgozni

Fotó: Lang Róbert

A matematika és fizika szakos tanár, aki korábban a Táncsics-gimnázium diákja volt, a fizikaszakkörein végzett munkáival jelentkezett a pályázatra. A pedagógus érdeklődésünkre elmondta, a fizika tehetséggondozási része az egyetemi évei alatt is nagyon érdekelte. Sok kurzusra járt, és részt vett a tudományt népszerűsítő eseményeken, úgy is, mint a Magyar Fizikushallgatók Egyesületének pécsi elnöke.

– A fizika népszerűsítését a gimnáziumban is folytattam, mert szerencsére sok tehetséges és érdeklődő gyerekünk van – mondta Matics Martin. – Azért, hogy szeressék a fizikát és jöjjenek a szakköre, tenni kell. Mivel a fizikaversenyeken számolási és elméleti feladatok vannak, erre koncentrálunk leginkább, de kísérleti, mérési feladatokat is végzünk a különórákon – tette hozzá a pedagógus.

Matics Martin arról is beszélt, hogy a díj mellé járó havi 90 ezer forintból csapatépítő eseményeket szeretne szervezni tanítványainak. Étterembe vagy kávézóba mennek majd, ahol kötetlenül tudnak beszélgetni. – Erre azért is van szükség, mert amellett, hogy tanulunk a diákokkal, nagyon fontos szempont, hogy itt magukat jól érző, szerető, egészséges, jókedvű emberekkel dolgozhassak, mert rossz hangulatban nehéz dolgozni és nem is szeretek – emelte ki a 26 éves pedagógus.

Matics Martin úgy véli motiválhatók a diákok

Matics Martin elmondta, viszonylag sok diák érdeklődik a fizika iránt. A 11. évfolyamos szakkörre hárman, a 9. évfolyamosra viszont tizenegyen járnak. A pedagógus azt tapasztalja, hogy a gyerekek nagyon leterheltek, ezért fáradtak és nehéz velük dolgozni. – Nem egyszerű motiválni őket, azonban különböző videókkal, animációkkal és kísérletekkel jól lehet ösztönözni mindenkit – hangsúlyozta.