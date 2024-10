A versenyre jelentkező diákok háromfős csapatokban indulhatnak, először egy online selejtezőn. A selejtező kérdéseire még péntekig adhatnak választ a versenyzők! Az értékelés után vármegyénként 1-1 győztes csapat a budapesti döntőn vesz részt novemberben, ahol egy játékos akadálypályán kell végigmenniük. A győztesekre idén is értékes nyeremények várnak. Tavaly a budapesti és a gyulai csapatok nyerték meg a versenyt, és vitték el a többszázezer forintos sportszerutalványokat.

A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ) a tavalyi sikeres országos Tudáspróba megrendezése után hagyományt szeretne teremteni, és ismét arra kéri a mostani hatodikos és hetedikes diákokat, hogy csapatba szerveződve induljanak el az OKOSTÁNYÉR® Országos Diák Tudáspróbán. A háromfős csapatoknak október 25-ig, azaz péntekig egy 20 kérdésből álló online tesztsort kell kitölteniük az egészséges táplálkozásról. Ebben nagy segítségükre lesz, ha ismerik, vagy legalább most behatóan tanulmányozzák az érvényben lévő hazai táplálkozási ajánlást, az OKOSTÁNYÉR®-t, és annak gyermek változatát is. A selejtező eredménye alapján minden vármegyéből és a fővárosból a legjobb hatodikos és hetedikes csapat vehet részt a budapesti döntőn, ahol már személyesen mérhetik össze tudásukat egy tizenhat állomásból álló akadálypályán. Minden döntős kap majd ajándékot, a győztesek pedig idén is többszázezer forintos sportszerutalvánnyal és egyéb nyereményekkel térhetnek haza. Az online selejtezőn indult csapatok között nagyértékű eszköztámogatást és osztálykirándulásokat sorsolnak ki a szervezők. Az országos Tudáspróbát immár második éve az Auchan Alapítvány támogatja, ami egyben az MDOSZ GYERE® – Gyermekek Egészsége Programját is finanszírozza 24 hazai település általános iskoláiban 5000 diák számára.

Az Országos Diák Tudáspróba online selejtezőjén október 25-ig lehet részt venni a www.okostanyeragyselejtezo.hu oldalon, a felkészülést segítő OKOSTÁNYÉR® pedig itt található.