Egyedül a pénzen bukhat el a terve, hiszen őt és négy testvérét egyedül neveli apjuk. A kiegyensúlyozott, derűs kislányon nem látszik, hogy nem lehet mellette az, aki minden gyermek számára a legfontosabb: az édesanya. Évekkel ezelőtt sztrókot kapott és amire a kórházba került, már visszafordíthatatlan agykárosodást szenvedett.

– Az a nap is úgy indult, mint általában a hétvége: a családdal a nagyszülőkhöz készültünk Csökölybe – mondta az édesapa, Bogdán Ferenc. – A párom épp mondani akart valamit, aztán váratlanul összeesett. Azonnal mentőt hívtam, és addig a diszpécser utasításainak megfelelően próbáltam életben tartani. Az életét ugyan sikerült megmenteni, de az agya megsérült és azóta éber kómában van. Sokáig gondoztam, de a gyerekek miatt dolgoznom kellett, ezért végül beadtuk a gyöngyösi idősotthonba, ahol jelenleg is ápolják.

Bogdán Tímea komában fekvő édesanyján szeretne segíteni Fotó: Varga László

Tímea a férfi második házasságából született. Az első feleségét tragikus körülmények között vesztette el, akitől három gyermek maradt rá és egy nevelt gyerek is van a családban.

– Már eddig is rengeteg segítséget kaptunk, s a Csányi Alapítvány a mai napig támogatja a lányom – mondta az apa.

– Az a legnagyobb vágyam, hogy egyszer orvos lehessek és annyit tanuljak, hogy képes legyek az anyukámat is meggyógyítani – mondta Bogdán Tímea, aki az általános iskola befejezése után gimnáziumba készül.

Szinte minden érdekli, imád olvasni, zenét hallgatni, verset mondani, s szép eredményei vannak ezen a téren is. Remekül táncol és igyekszik másokra is odafigyelni.

Nagy most a büszkeség a Bogdán családban, ugyanis Tímeát választották társai az iskolai diákönkormányzat élére. A kislány elmondta: készül a feladatra, és egyáltalán nem nyomasztja, hogy a tanulás mellett e téren is növekedtek az elvárások vele szemben.

Az iskolaigazgató, Királyné Botka Beáta is elismerően beszélt a végzős diákjáról.

– Szorgalmas, jó tanuló kislány és a közösségi tevékenysége is kiemelkedő. Jó a kapcsolata a társaival, kedves, barátságos személyisége miatt is választották vezetőjüknek – mondta róla a mezőcsokonyai iskolaigazgató.