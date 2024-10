Betegek és gyógyultak is csatlakoztak a mellrák-elleni sétához. A kaposvári Burucz Istvánné húsz évvel ezelőtt volt érintett a betegségben. Érdeklődésünkre elmondta, 2005-ben műtötték meg a jobb mellét, miután a mammográfiás vizsgálaton kiderült, mellrákja van. – Kitapintani nem lehetett, mert olyan helyen volt – mondta. – Szerencsére csak kicsi daganatot találtak, és sikerült a műtét. Kaptam hat kemoterápiás kezelést, valamint harmincöt sugárkezelést. Meggyógyultam, azóta nincsen problémám. Minden évben eljárok szűrésre, pont holnapra van újra időpontom. Arra ösztönzök mindenkit, menjen el és vizsgáltassa meg magát – hangsúlyozta Burucz Istvánné.

Betegek és gyógyultak is csatlakoztak a mellrák-elleni sétához. Fotó: Lang Róbert

Több középiskolás és egyetemista is fontosnak tartotta, hogy részese legyen a sétának. Bokor Boglárka védőnőhallgató azt mondta, tanulmányai miatt is csatlakkozott a sétához, de édesanyja is érintett volt a betegségben. – Észrevette a csomót magán, és egyből elment az orvoshoz. Most már teljesen meggyógyult – mondta a hallgató. A daganatos betegeket támogató kaposvári szervezet a Viktória Klub is részt vett az eseményen. Reithné Szabó Gyöngyi, a klub vezetője kérdésünkre elmondta, jelenleg 32-en vannak a klubban. Havonta egyszer találkoznak és szerveznek különféle előadásokat, ahol az aktuális problémákat tárgyalják meg.

Mammográfiás szűrések eredményei

Forrás: Somogy Vármegyei Kormányhivatal

A második leggyakoribb halálok a mellrák

Neszményi Zsolt, Somogy vármegye főispánja a kilencedik alkalommal megszervezett mellrák-elleni sétán hangsúlyozta, Magyarországon a második leggyakoribb halálok az emlőrák. Évente 8000 embernél regisztrálják a betegséget és sajnos kétezren meghalnak. – Ez egy olyan betegség, amit ha időben felismernek, akkor a lehető legnagyobb hatékonysággal, csaknem 90 százalékban lehet gyógyítani – hangsúlyozta Neszményi Zsolt. – Ezért is tartjuk nagyon fontosnak, hogy felhívjuk a figyelmet az önvizsgálatra, a szűrővizsgálatokra, és ha kell, akkor a terápiás kezelésekre – mondta a főispán.

Tavaly Somogyban a szűrésre jogosult 45 és 65 közötti hölgyek közül csaknem 16 ezren kaptak levélben értesítést, hogy menjenek el az ingyenes mellrákszűrésre. Közülük 5580-an vették igénybe a mammográfiás szűrést. A kórház komplex mammográfiáján 52 hölgyet javasoltak műtétre, 41 esetben pedig rosszindulatú elváltozást fedeztek fel.