Megalakulásának 60. évfordulóját ünnepelte az elmúlt hétvégén a kaposvári Noszlopy Gáspár Honvéd Nyugállományúak Klubja: a jubileumi ünnepségre magas rangú katonai vezetők is elfogadták a meghívást.

Az esemény első felére a katonazenekar és az Obsitos Dalkör közreműködésével a helyőrségi klub udvarán került sor, ahol a részvevők többek között előadást hallhattak a somogyi vármegyeközpont katonai múltjáról, valamint leleplezték és megkoszorúzták a városban állomásozó egykori katonai szervezetek emlékére állított kopjafát és megemlékeztek az aradi vértanúkról is.

Battyányi Beáta civil referens Szita Károly polgármester nevében emléktárgyat adott át Pető László elnöknek, az egyesület énekkara pedig katonanótákkal idézte meg a békeidők és a háborúkban részt vevő honvédek érzelemvilágát. Az ünnepség második része már döntően a jubileumról szólt, miközben katonai kitüntetések és egyesületi elismerések átadására is sor került, illetve a kerek évfordulós születésnaposokat is felköszöntötték.

Fotó: V. L.