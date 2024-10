betegségek kialakulásának megelőzésében, amelyeknek az esélye éppen a menopauzával nő meg.

„A menopauzával fokozatosan csökken a szervezetünk ösztrogén termelése, így az a védő funkció is, amit ez a hormon szolgál. A szív-és érrendszeri betegségek, a csontritkulás, vagy akár a cukorbetegség rizikója is megnő, de a bőr és kötőszövetek is gyengülhetnek. Ezért is nagyon fontos, hogy akár már az első tüneteket tapasztalva menjünk el szűrővizsgálatra, hiszen ezek a betegségek már korai stádiumban diagnosztizálhatók, így hosszútávon megelőzhetők, vagy a szövődmények kialakulása csökkenthető” - javasolja a SYNLAB orvosszakértője.

A SYNLAB 45 év feletti hölgyeknek összeállított menopauza csomagjában többféle vizsgálat is helyet kapott, így a páciensek pontos képet kapnak a vérképző rendszer állapotáról, a szénhidrát- és zsíranyagcseréről, a szervezetben zajló gyulladásos folyamatokról, az ionháztartásról, a csontrendszerről, a vasraktár állapotáról, a szív- és érrendszeri rizikófaktorokról, a pajzsmirigy alapfunkciójáról, a női hormonális alapfunkciókról és a petefészek tartalék kapacitásáról is. A vizsgálat mellett konzultációra is érdemes bejelentkezni, ahol segítenek az eredmények kiértékelésében és szakértői tanácsot kaphatunk a következő lépésekről.