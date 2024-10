Hófehérke, vagy ahogy mindenki más ismeri a való életben, Honfi Júlia, a Coshelp Egyesület jelmezes kórházlátogatóinak vezetője elmondta, hogy önkéntesekből verbuvált mesehősök csapatával nagyon régóta járják az ország kórházait és rendezvényeit, hogy hosszabb, rövidebb időre egy kis örömet csempésszenek a beteg gyermekek életébe. Nagyatádon fényes sikert aratott megjelenésük, hiszen a gyerekek azonnal széles mosollyal és nagy öleléssel üdvözölték életük jól ismert hőseit. Meg sem fordult a fejükben, hogy nem igaziak, hiszen ki öltözne be bárki Hófehérkének, mikor ott volt a valódi?

Mesehősök akcióban Nagyatádon Fotó: Barkóczy László

Honfi Júlia 2013 óta dédelgette álmát, hogy különleges módon csempésszen örömet a beteg gyermekek életébe.

– Most a napokban van a 11-ik évfordulója annak, hogy az első ilyen kórházlátogatás megvalósult – emlékezett vissza a kezdetekre Honfi Júlia. – Ekkor még nem Coshelp néven, hanem az 501-es Star Wars Légió Magyarországi Helyőrsége segítségével. Az ő tagjait hívtuk meg annak idején a Szent László Kórház csontvelőtranszplantációs osztályára. Én már előtte is oda jártam civilben heti rendszerességgel önkéntesként, de a jelesebb napokon – ünnepeken, születésnapokon – mindig igyekeztünk valami különlegeset kitalálni. Emlékszem, a 18 éves Barni az osztályon nagyon nagy Star Wars rajongó volt, és neki szerettünk volna különleges meglepetést szerezni. Először elvetemült ötletnek tűnt, hogy Darth Wader nagyúr köszöntse őt a szülinapján, de az 501-es légió segítségével megvalósulhatott az őrültnek tűnő ötlet, és valóban a sötét oldal királya köszönthette Barnit.

2016-ban vágott bele aztán abba Honfi Júlia, hogy egy sokkal sokszínűbb, sokszereplős, és több helyre eljutó csapatot szervezzen, immár Coshelp néven. Ami megmaradt az alapötletből, hogy önkéntes alapon csatlakoztak legkülönfélébb mesehősök Hófehérke csapatához, hogy aztán inygen csempésszenek mosolyt a gyerekek arcára.

– Mára eljutottunk oda, hogy nagyon sok rendezvényre, és az ország sok kórházába is hívnak minket – folytatta az egyesület vezetője. – De előfordul olyan is, hogy mi kínáljuk fel, hogy szívesen meglátogatjuk jelmezben a beteg gyerekeket. Gyakran előfordul, hogy többször is visszamegyünk egy-egy helyre, így jutottunk el többször is például Nagyatádra, vagy a kaposvári kórházba is.