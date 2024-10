Búzát, kukoricát, paprikát és uborkát is termeltek a szőkedencsi héthektáros kertben idén. Nagy területen levendulával is foglalkoztak a közmunkások. Komári József polgármester elmondta, szinte mindent tudnak értékesíteni, ezért megközelítőleg csaknem kétmillió forint haszonnal zárják az évet.

– A búzát, az uborkát felvásárló viszi el a faluból, és lakossági értékesítés is zajlik – mondta a polgármester. – A levendulából olaj, levendulavíz és illatzsák készül. A kukoricából nem adunk el mindent, hogy etetni tudjuk az állatokat, ugyanis foglalkozunk kecskékkel és rackákkal is – tette hozzá Komári József.

A somogyi önkormányzatoknál többnyire fóliasátrakban is termelnek zöldséget

Fotó: Lang Róbert

Gigében is nagy területen gazdálkodik az önkormányzat. Bálint Ildikó polgármester megkeresésünkre elmondta, több mint két és fél hektáros területen foglalkoztak burgonyával, hagymával, a kertészetnél fólia­sátorban és szabadföldön nevelték a különféle zöldségeket.

– Nagyon sok karalábé termett, nemrég szedtük fel, és már elkészültek a savanyúságok is – emelte ki Bálint Ildikó. – Vegyes csalamádét és savanyított uborkát készítettünk különböző kiszerelésekben. Ennek jelentős részét a gyermekétkeztetésben használjuk fel, eladjuk a közétkeztetőknek. A helyieknek pedig nyomott áron próbáljuk értékesíteni. Körülbelül félmillió forint bevétele lesz ebből az önkormányzatnak – mondta.

A mezőcsokonyai önkormányzat idén eperrel, paprikával, paradicsommal, káposztával, salátával, uborkával és hagymával foglalkozott. Ballér Péter polgármester elmondta, hét nagyobb méretű fóliasátorban és szabadföldön is gondozták a zöldségeket. A megtermelt portéka nagy részét a helyi önkormányzati boltban értékesítették.

Az időseknek is jut a bevételből

A Somogy Vármegyei Kormányhivatal adatai szerint idén összesen 37 önkormányzat vett részt a mezőgazdasági programban. A növénytermesztés mellett gyümölccsel és gyógynövénnyel, zöldségfeldolgozással és savanyítással, valamint állattenyésztéssel is foglalkozott néhány település. Rengel László, Heresznye polgármestere érdeklődésünkre elmondta, a száraz, csapadékmentes időjárás miatt a termés nem volt a legjobb idén. Amit öntöztek, az szépen fejlődött, amit viszont nem ért víz, ott jelentkeztek problémák. Rengel László hozzátette, szerencsére így is szinte mindent el tudtak adni, ezért nagyjából egymillió forintos bevételt érnek el az év végéig. A pénz egy részét visszaforgatják a programba, de jut majd útfelújításra, temetői fejlesztésekre, és arra is, hogy az időseket kisebb csomaggal támogassák.