Ha a türelem, a festék és a ragasztó adott, a többi beszerezhető egy jó makettezéshez a NAV következő árverésén. Emellett megvásárolhatók még különböző távirányítós játékok és kiegészítők is.

– A kiárusított termékek közt széles árfekvésben lehet válogatni: megtalálható a pár tízezres és a több százezer forint értékű tétel is - számolt be kedden az adóhatóság. - A tárgyakra október 17-én 8 órától négy napon át tehető érvényes ajánlat, a portékák az árverés előtt, október 16-án személyesen is megtekinthetők, Budapesten.

Közölték: a tételekre licitálni valamint a regisztrációról és további információkról tájékozódni a NAV árverési oldalán lehet.