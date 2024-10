Somogyország településeinek egyharmadában új polgármester kezdte meg működését október elejétől. A korábbi első emberek némelyike tudatos elhatározásból nem is indult a helyhatósági választáson, s örömmel adta át székét-hivatalát utódjának. Legtöbbjük valóban emelt fejjel távozhatott. Mások nem számítottak a vereségre. Köztük Schmidt Jenő, Tab polgármestere, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke, vagy Gyugy első embere, a lírikus Jelenka György sem, aki 92 esztendősen is szívesen maradt volna még, mondván: az ország legidősebb polgármestereként olyan kapuk is megnyíltak volna előtte, amelyek korábban nem. A jó településvezetőnek, de a testület tagjainak is hivatásként kell(ene) megélnie minden munkában töltött napot, s a lakók előtt folyamatosan bizonyítani rátermettségüket, hiszen a helybeliek ezért adták rájuk, s nem másokra a voksukat. Félvállról nem érdemes, de nem is szabad e hivatást „űzniük”. Beiktatásuk pillanatától kirakatszerep (is) vár rájuk; a település jelene és jövője iránt felelősséget vállalók minden lépését, szavát, ígéreteit lépten-nyomon lesi a választópolgár, aki nem riad vissza a számonkéréstől sem. Aki kicsit viszolyog a kezdeti próbatételektől, az bátran kérdezze Lőrinczné Kiss Ilonát, Somogyjád első asszonyát, aki negyven (!) éve vezeti faluját!

Az új polgármesterek tehát bátran mutassák meg, mit tudnak! S hogy mi lesz az újra nem választottakkal? Egykori első emberekkel néhány éve beszélgetve, azt nyomatékosították: van élet a polgármesteri hivatalon kívül is.

És ez így igaz! Schmidt Jenő máris a Debreceni Egyetem siófoki campusának vezetője lett, Jelenka György pedig felajánlotta további segítségét az utódjának. Így marad kerek a világ!