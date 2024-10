Minden életkornak megvan a maga szépsége, csak meg kell találni. Ne búslakodjunk amiatt, hogy megöregedtünk, sokaknak ez sem sikerül – hangzott el a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet somogyi nyugdíjas tagozatának napokban lezajlott közgyűlésén.

A rendezvény első részében az aradi vértanúkról is megemlékeztek, a legtöbb felszólalás azonban az idősek hónapjához kapcsolódott.

Kun Istvánné is versmondása is útravalót adott Fotó: Varga László

Útravalónak is beillik: ne éveket adjunk az életnek, hanem életet az éveknek

Annyi szép gondolat hangzott el az öregségről, hogy akár motivációs tréning is lehetett volna a rendezvény. Mindezt tetézte Kun Istvánné és Balogh Dezső versmondása, a záró gondolat, mely szerint ne éveket adjunk az életnek, hanem életet az éveknek, a fiatalok számára is fontos útravaló lehet.

A résztvevők tájékoztatót hallhattak az üdüléshez kapcsolódó változásokról és a segélyezésről, majd Virág Zoltánné, a tagozat vezetője számolt be az év eddigi történéseiről és szót ejtett a jövővel kapcsolatos tervekről is. Örömmel állapította meg, hogy a létszámuk 2023 óta nyolccal emelkedett, jelenleg már 128 főt számlálnak, illetve további tagfelvétel is várható.

Végül a kerek évfordulós születésnaposokat is felköszöntötték, akik valamennyien emléklapot és pénzbeli támogatást kaptak. Az összejövetel után vacsorával vendégelték meg résztvevőket, majd a nap táncmulatsággal ért véget.