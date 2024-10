Helyi közélet 2 órája

NAV: a pontatlan adatok miatt egymillió forintos bírság is kiszabható

Csütörtökön a NAV több mint háromezer vállalkozásnak küld tájékoztatást: azoknak, akiknek a számlaadat-szolgáltatásában vagy az áfabevallásában hiba van. A hibát nem javító cégek további hatósági eljárásra számíthatnak. Ha az adatszolgáltatás hibája felveti az áfabevallás adót, vagy adóalapot érintő módosítását, érdemes mielőbb elvégezni az önellenőrzést is, amellyel megelőzhető a revízió és annak jogkövetkezménye.. Célszerű az elírásokat is mielőbb javítani, mert a pontatlan adatok miatt akár egymillió forintos mulasztási bírság is kiszabható.

- A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) figyelemfelhívó akciójában az érintett vállalkozások lehetőséget kapnak, hogy tisztázzák, és saját maguk javítsák hibáikat - tájékoztatott szerdai közleményében az adóhatóság. - A csütörtöki, számlaadatokra fókuszáló tájékoztató levélküldés a figyelemfelhívó akció első állomása. A helyes és pontos adózói adatszolgáltatás rendkívül fontos, ez az a pillér, amelyre a különféle hivatali szolgáltatások is épülhetnek. A pontos adatok nemcsak a NAV, hanem a vállalkozások működését is egyszerűbbé és költséghatékonyabbá teszik. Azt is közölték: a NAV pontos adatokért indított akciója hármas célt szolgál. Az ügyfélcentrikus szemlélet erősítése, az adózói tudatosság növelése mellett ez a tisztességes adófizetők érdeke is. A tiszta adatok összességében több tízmilliárd forintot hozhatnak az államkasszának. Könnyebben kiszűrhetők például a fiktív számlázók. - Ha zavarosak az adatok, akkor lehet, hogy „csak” a számlaszám elírásáról van szó, de az is lehet, hogy egy csalárd vállalkozás fiktív számla alapján igényelte vissza azt az adót, ami a költségvetésbe soha nem folyt be - ismertette az adóhatóság. A NAV kockázatelemzési modulja összefuttatja az Online Számla rendszer és az áfabevallások adatait. Az Online Számla rendszerbe az eladó által kiállított számla adatai kerülnek be, és lényegében ugyanezt kell, hogy tartalmazza a vevő áfabevallásának úgynevezett M-lapja is, ha levonási jogot gyakorol ezen számlák tekintetében. Az M-lap értékhatártól függetlenül minden olyan, bejövő, belföldi adóalany által kiállított, áthárított adót tartalmazó számlát tartalmaz, amelynek áfáját levonásba helyezik. Csütörtökön több mint háromezer vállalkozás azért kap levelet, mert ezekben az adatokban eltérést talált a hivatal. Arra is felhívták a figyelmet: érdemes a 2024. január 1-jén bevezetett eÁFA-rendszert választani, amelynek használatával minimalizálhatóak az adateltérések és a hibázási lehetőségek, továbbá amely támogatja adózási folyamatokat és csökkenti az adminisztrációt.

