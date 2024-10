Az E.ON Hungária Csoport, az MVM Csoport és az OPUS ENERGETIKA Csoport közösen hívja fel a figyelmet a szabadvezetékek közelében történő munkavégzés kockázataira. A veszélyforrások ismerete és az alapvető szabályok betartása életet menthet!

Alapszabály:

A villamos vezetékeket minden körülmények között feszültség alatt lévőnek kell tekinteni, ezért azok érintése és megközelítése tilos és veszélyes!

Ne közelítse meg a villamos légvezetéket sem kézzel, sem semmilyen tárggyal, például horgászbottal, papírsárkánnyal.

Ha a vezeték közelében lévő fa eléri vagy megközelíti a vezetéket, ne másszon fel rá! Ha a vezeték a földre kerül valamilyen káresemény, vagy vihar következtében, semmiképpen ne közelítse meg, akkor sem, ha útban van.

Nézzen körül!

Az áramszolgáltatók azt javasolják, hogy gépi munkavégzés előtt járja végig a szóban forgó területet. Nézzen körül, hogy vannak-e légvezetékek, amelyeket elérhetnek a munkagépek. Csak abban az esetben kezdje meg a munkát, ha az biztonságosan elvégezhető!

Tartson kellő távolságot!

A legnagyobb biztonságot az jelenti, ha a jármű vezetője megtartja a kellő távolságot a vezetékektől. Kisfeszültségű hálózatnál 1 méter, középfeszültségű hálózatnál minimum 5 méter, illetve nagyfeszültségű hálózat megközelítésekor legalább 13 méter távolságot kell tartani. Erre azért van szükség, mert nemcsak a vezeték érintése okozhat bajt, a közép- és a nagyfeszültségű hálózatok esetében már a vezetékek túlzott megközelítése is életveszélyes.

Tartsa szem előtt a magassági korlátozásokat is!

A bálák, termények és egyéb magas rakományok szállításánál is fontos betartani a magassági korlátozásokat. Ha a rakomány hozzáér az áramvezetékhez, az a vezeték sérüléséhez vagy szakadásához vezethet. Amennyiben a baleset következtében zárlat keletkezik, a rakomány, vagy súlyosabb esetben a jármű is kigyulladhat. A mezőgazdasági területeken áthaladó vezetékek és az oszlopok közelében fontos, hogy a szántást, a gépi öntözést is kellő körültekintéssel végezze.

Ne szálljon ki a feszültség alatt álló munkagépből, járműből!