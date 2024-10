Sonline.hu podcast 1 órája

Nyári Napsugár, az ötödikes állatvédő elhozta stúdiónkba kis kedvenceit

Az ötödikes kislány elkötelezett az állatvédelem iránt és örömmel osztja meg gondolatait kortársaival. Ezért is vesz részt tevékenyen a Gárdonyi Géza Tagiskola állatvédelmi témahetén, ahova kiskedvenceit is magával viszi, de stúdiónkba is elhozta az állati csapat néhány tagját.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!