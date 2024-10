Szabó Dominik a mernyei iskola diákja lapunknak elmondta, az elektronikai technikus, műszerész és a gépészet érdekli leginkább. Családjában is ezekkel foglalkoznak, ezért szeretne ebbe az irányba továbbtanulni. A kaposmérői Orsós Roland Zoltán villanyszerelő szeretne lenni. A tanuló érdeklődésünkre azt mondta, négyes átlaga van az általános iskolában, ezért jó eséllyel felveszik majd. Krammer Dorina Ecsenyből érkezett a nyílt napra. Kérdésünkre elmondta, apukája nyomdokaiba szeretne lépni, ezért is érdekli a honvédelmi képzés. Hozzátette, ha nem jön össze, akkor a felszolgáló szakmával próbálkozik meg egy másik intézményben.

Az érdeklődők néhány szakmába jobban is beleshettek a nyílt napon. Többen öltötték magukra a rendőrségi felszereléseket, megnézhették hogyan működik egy autó motorja és a intézmény duális képzési partnerei is bemutatkoztak. Szekciókban, külön is tájékoztatták a diákokat a szakokról, valamint a felvételi eljárásról. Takács Szilvia a KSZC Eötvös Loránd Műszaki Technikum és Kollégium igazgatója az eseményen arról beszélt, nagyon népszerűek a technikumi képzéseik, hiszen 5-6 osztályt is indítanak évente.