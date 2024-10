„Harminckettes baka vagyok én, Kék paroli mosolyog a blúzom elején…” – zengett a dal szombaton a vármegyei nyugdíjasszövetség 10. katonadalos találkozóján. A korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is Taszáron került sor a jubileumi eseményre, amely az idősek napi megemlékezéssel összekötve a szépkorúak hónapja programsorozat első eseménye volt.

Huszti Gábor, a vármegyei közgyűlés alelnöke üdvözölte a résztvevőket: köszöntőjében elismerően beszélt az idősek szerepvállalásáról a nemzeti identitásunk megőrzésében, és szerinte a jelenlévők is bizonyították, hogy igenis van élet hatvan év felett is.

Maga a műsor is méltó volt a jubileumhoz: a sort a somogyi hagyományőrző huszárok kezdték, akik a látványos bevonulásukat követően Balogh Dezső huszárkapitány tolmácsolásában verssel köszöntötték az időseket és egy szép verbunkossal adták meg az alaphangulatot.

A további tizenhat műsorszámban a kuruc kortól a két világháborúig a legszebb katonanóták csendültek fel. A fellépők közül nehéz lenne bárkit is kiemelni, azonban mindenképpen szót érdemel a sávolyi népdalkör, amely egyedüliként valamennyi katonadalos találkozón részt vett, igényes műsorukkal növelve az események színvonalát.

A sok nívós produkció közül különösen a magyaregresiek impozáns előadása ragadtatta tapsra a nézőket, az esemény csúcspontját pedig Berlász Géza tangóharmonikás kíséretével a gyékényesi férfi nótakör jelentette a magas színvonalú, katonás előadásával, amely méltó befejezése volt a rendezvénynek.

A találkozók ötletgazdája, Stikel János elnök elmondta, hogy nyugállományú ezredesként szívügyének tekintette a találkozó létrehozását, az országban elsőként megszervezve az eseményt. A településre Taszár katonai múltja miatt esett a választás, sőt a rendezvénynek helyet adó művelődési ház épülete is honvédségi célokat szolgált eredetileg.

Stikel János arról is beszélt, hogy a találkozó időtállóságához és magas színvonalához kellett a mindenkori önkormányzat támogatása és az elhivatott faluvezetők – Pataki Sándor, majd az utóbbi években Varjas András – segítsége. Remek partner volt a feltételek megteremtésében Nemes András, a taszári kultúrkör vezetője, és a lebonyolításban közreműködő Kenderák Tímea.